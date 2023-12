Sud odlučio: Trump je zakasnio pozvati se na imunitet u parnici za silovanje novinarke

Trumpovi odvjetnici najavili su da će se žaliti Vrhovnom sudu nakon odluke američkog prizivnog suda da se njihov klijent i trenutni kandidat na predsjeničkim izborima neće moći povati na predsjednički imunitet u parnici protiv kolumnistice E. Jean Carroll.

Američki Drugi okružni prizivni sud na Manhattanu potvrdio je odluku saveznog suca da se odbaci Trumpov zahtjev za imunitetom.

Carroll je u svojoj tužbi od Trumpa tražila najmanje 10 milijuna dolara odštete zbog njegove izjave iz lipnja 2019., dok je još bio predsjednik, a nakon što ga je prvi put javno optužila da ju je sredinom devedesetih silovao u garderobi robne kuće na Manhattanu.

Trump je zanijekao da poznaje Carroll te je kazao da "nije njegov tip" i da je izmislila optužbu o silovanju kako bi promovirala izlazak svojih memoara.

Bivša kolumnistica časopisa Elle tužbu je podigla u studenome 2019., no Trump je čekao do prosinca 2022. da bi se pozvao na predsjednički imunitet vjerujući da ga on štititi od njezine tužbe. Predsjednik ima puni imunitet od brojnih građanskih tužbi dok je na dužnosti.

U lipnju je američki okružni sudac Lewis Kaplan odbio Trumpov pokušaj da se slučaj Carroll odbaci, a kasnije mu je odbio dopustiti i da se brani predsjedničkim imunitetom, pojasnivši da je zakasnio pozvati se na imunitet.

"Trump je devedesetih seksualno napastovao novinarku E. Jean Carroll, a potom je oklevetao nazvavši je lažljivicom", odlučili su porotnici u svibnju ove godine, zadavši bivšem predsjedniku pravosudni udarac u vrijeme dok se bori za ponovni ulazak u Bijelu kuću 2024. Trumpova žalba tada je saslušana po ubrzanom postupku, prije zakazanog suđenja za 16. siječnja 2024.

Tako je Carroll već dobila jedan građanski proces protiv Trumpa. U svibnju je porota u drugoj tužbi odlučila da je Trump Carroll dužan isplatiti pet milijuna dolara odštete za seksualni napad i klevetu.

Premda suočen s četirima saveznim i državnim kaznenim optužnicama, Trump je favorit za republikansku nominaciju za predsjedničke izbore 2024. U svim je slučajevima kazao da se ne osjeća krivim.