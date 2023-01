Studenti su se zarazili nakon terenske nastave na poljoprivrednoj farmi, a još se istražuje što je izvor zaraze bakterijom koja može dovesti, doduše rijetko, i do oštećenja organa.

Dvadesetak studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu se razboljelo, a kod četvero je zasad potvrđena zaraza Q groznicom. Neslužbeno, zarazili su se na nastavi na poljoprivrednom imanju Butmir u vlasništvu Kantona Sarajevo.



Do zaraze dolazi prilikom direktnog kontakta sa životinjama, a simptomi su slični gripi.



Zaraženi Q groznicom imaju visoku temperaturu od 40 stupnjeva, jaku glavobolju, groznicu, tešku malaksalost i znojenje. Povišena temperatura može trajati od jednog do tri tjedna. U malom broju slučajeva može doći do oštećenja srca, jetre, mozga i pluća.

Q groznicu uzrokuje bakterija Coxiella burnetii koja se širi sa životinja, pretežito goveda, ovaca ili koza na ljude. Za osobe koje se bave stočarstvom i u stalnom su riziku od obolijevanja postoji cjepivo protiv Q groznice.

Ospice potvrđene kod još dvoje djece u susjedstvu: Liječnici poslali upute tko im se sve treba javiti



Prema svjedočanstvu studenata, na imanju Butmir i ranije su bili loši higijenski uvjeti te su zabilježeni slučajevi kožnih bolesti kod studenata, saznaje Klix.ba.

Dekan Veterinarskog fakulteta Muhamed Smajlović je kazao kako imaju nekoliko slučajeva zaraze, ali navodi da je još prerano to povezati s nastavom na farmi. Ipak, terenska nastava zasad je prekinuta. Uzorci s farme se analiziraju.