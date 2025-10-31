Studenti objavili odgovor na Vučićev poziv na pomirenje: "Ako se pitate zašto opet nudi dijalog..."

Studenti koji blokiraju fakultete odgovorili su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji im se obraćanju uoči velikog skupa u Novom Sadu ispričao zbog ranijih izjava i pozvao na dijalog povodom obljetnice pada nadstrešnice u kojem je poginulo 16 ljudi.

Na profilu "FTN se budi", na kojem se oglašavaju studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, objavljeno je da smatraju da Vučićev poziv na pomirenje nije iskren.

"Ako se pitate zašto opet nudi dijalog i pomirenje, a prije mjesec dana je naredio da nas sve prebiju i pohapse, ima jedna mala začkoljica. Sutra se u Novom Sadu očekuje dolazak 47 ekipa stranih novinara, dominantno iz Europe, ali i iz cijelog svijeta. To je to", napisali su studenti.

Ako se pitate zašto opet nudi dijalog i pomirenje, a pre mesec dana je naredio da nas sve prebiju i pohapse, ima jedna mala začkoljica.



Sutra se u Novom Sadu očekuje dolazak 47 ekipa stranih novinara, dominantno iz Evrope, ali i iz čitavog sveta. To je to. — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) October 31, 2025