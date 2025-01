Trump tek prisegnuo, a već je hit - spasio TikTok pa lansirao svoju kriptovalutu: "Odaziv je ogroman"

Tisuće Amerikanaca slave - vratili su se na TikTok.

"Bio sam zgrožen kad sam vidio da se zabrana uistinu dogodila. Ipak, smatram da je zabrana potpuno prekoračivanje ovlasti vlade i također mislim da pokazuje kako netko poput Joea Bidena nije u dodiru sa stvarnošću.", kaže Xaviaer Durousseau, kreator sadržaja na TikToku.

Veličaju predsjednika Trumpa koji je omogućio vraćanje omiljene društvene mreže - barem privremeno.

"Mandat koji je osvojio predsjednik Trump osvojio je zahvaljujući mladim glasačima, a do njih je dopirao putem TikToka. Stoga smo jako uzbuđeni što su oni živi i dobro i što je predsjednik Trump spasio TikTok dok je predsjednik Biden namjeravao te ljude prepustiti divljini. Predsjednik Trump je uskočio i spasio stvar.", rekao je CJ Pearson, Savjet mladih Republikanskog nacionalnog odbora.

Podsjetimo, Trump je na društvenim mrežama izjavio da bi, kad bi SAD stekao 50 posto udjela u TikToku, to omogućilo ovoj kineskoj platformi opstanak. Odgovor je stigao iz kineskog ministarstva vanjskih poslova.

"Što se tiče poslovanja i preuzimanja tvrtki, vjerujemo da o tome trebaju odlučivati same tvrtke, neovisno i temeljem tržišnih načela. Ako se radi o kineskim tvrtkama, trebaju se pridržavati kineskih zakona i propisa.", poručila je Mao Ning, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Trump nastavlja iznenađivati svijet.

Dva dana prije inauguracije lansirao je vlastitu kriptovalutu koja je eksplodirala. U samo 24 sata postala je 5. najtrgovanija kriptovaluta i ušla u top 15 po kapitalizaciji.

"Tržišna kapitalizacija mu je sad nekih 10 milijardi dolara, ali je svega 20 posto njegovih tokena u opticaju, ostalih 80 je u vlasništvu Donalda Trumpa. I oni će to kroz sljedeće mjesece kontinuirano puštati na tržište i za pretpostaviti je i prodavati. Što to znači? To znači izrazito velike pomake cijene kako nove količine tih coina budu dolazile na tržište.", kaže Nikola Škorić, osnivač hrvatske mjenjačnice kriptovaluta.

Ludilo za Trumpcoinom zavladalo je i u Hrvatskoj.

"Odaziv klijenata je ogroman. Imali smo najjače promete u nedjelju u povijesti naše tvrtke, morali smo povući ljude s nedjeljnog ručka da pomognu oko količine prometa.", dodao je Škorić.

Onda je na tržište stigla još jedna nova kriptovaluta - svoj meme coin lansirala je i Melanija. Za njega je interes, kažu stručnjaci, još veći nego za Trumpcoinom.

Trump je obećao biti kriptopredsjednik. Uz sebe svakako ima i kripto prvu damu.

