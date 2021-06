Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović u Dnevniku Nove TV komentirao je sastanak američkog i ruskog predsjednika u Ženevi.

Vidmarović smatra da je sastanak Joea Bidena i Vladimira Putina prošao dobro.

"Po očekivanjima, ništa senzacionalno, počelo se od malog", rekao je Vidmarović. "Ovo što su se dogovorili - o normalizaciji diplomatskih odnosa odnosno povratku veleposlanika, dobar je korak, najbolji ishod ovog sastanka, jer iz toga proizlazi sve ostalo. Vraćaju se diplomatski kanali, kroz koje se onda može pregovarati o drugim stvarima", kaže stručnjak.

Putin i Biden žele stabilizirati odnose dviju zemalja, koliko je to moguće, no to ne znači da se radi o stabilizaciji s pozitivnim predznakom.

"Mogu biti pozitivno-negativni odnosi koji su stabilni", rekao je i dodao kako su zato i razgovarali, kako bi znali što očekivati jedan od drugoga.

Koji je značaj ovakvog sastanka uživo u vremenu kada se komunikacija prebacila u virtualnu sferu, pitali su voditelji Dnevnika Nove TV, a Vidmarović odgovara: "Licem u lice je prava diplomacija. Možete osjetiti sugovornika, raspoloženje sugovornika i okoline".

Zaključio je kako su Putin i Biden stariji državnici koji nisu navikli na online diplomaciju kakvoj je pribjegavao bivši američki predsjednik Donald Trump. "Stoga je ovo dobar kamen temeljac za daljnje poboljšanje, ako će do njega doći."

