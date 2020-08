Bejrut je u utorak pogodila snažna eksplozija, čiji je udarni val razrušio dobar dio grada te izazvao velike štete. Poginulo je više od stotinu ljudi, a tisuće su ozlijeđene. Snimke iz zraka i s tla pokazuju razmjere katastrofe.

Katastrofa u Bejrutu, u kojoj je život izgubilo više od stotinu ljudi, ozlijeđene su tisuće, a stotine tisuća ostale su bez domova, potresla je cijeli svijet. Niz je zemalja ponudilo pomoć: između ostalih, Kina će poslati pomoć u opremi, Rusija je najavila slanje pet punih teretnih aviona s opremom za spašavanje i spasiocima, pomoć će poslati i Njemačka, Velika Britanija ponudila podršku i pomoć u zdravstvenim djelatnicima i medicinskoj opremi.

Libanonski predsjednik Hassan Diab kazao je kako je eksplodiralo lučko skladište u kojem se nalazilo oko 2750 tona amonijeva nitrata te da će istraga pokazati što je izazvalo požar zbog kojeg je došlo do eksplozije.

Videosnimke s mjesta nesreće, posebice one iz zraka, pokazuju svu težinu katastrofe koja je zadesila grad koji su često nazivali Parizom Bliskog istoka. Razrušene zgrade, ulice pune uništenih vozila, žbuke, ostataka objekata koji su se srušili od udarnog vala... sasvim su drugačija slika od one koju smo do jučer mogli vidjeti iz toga grada.

Stanovnici opustošenog Bejruta pokušavaju se u srijedu nositi s posljedicama goleme eksplozije koja je dan ranije pogodila grad, koji se već kao i cijela država teško nosi s ekonomskom krizom i pandemijom koronavirusa.

Miris dima, krvi i smrti dominira u luci u Bejrutu u srijedu dok libanonska vojska posvuda traži preživjele a pod ruševinama često nalazi samo tijela. "Ne prilazite molim. Nosite dvije maske za vlastitu sigurnost", viče jedan volonter civilne zaštite.

Ljudi su osjetili kako se zemlja trese pod njihovim nogama prije nego li su ugledali vatrenu kuglu. Libanonski seizmolozi kažu da je eksplozija bila ekvivalentna potresu magnitude 4.3. Udar se osjetio i na udaljenom Cipru.

Mnogi su razaranja nazvali "apokalipsom." "Svjedočili smo građanskom ratu, slušali smo bombe, ali ništa nije kao ovo", rekao je Sam Zeidan, inžinjer. Nijedna zgrada u krugu luke nije pošteđena od rušenja, a u područjima udaljenim i 45 kilometara od mjesta eksplozije, sva su prozorska stakla popucala.

"Srušili su nam se zidovi u kući, na sreću bili smo vani", rekla je Claude iz luksuzne četvrti Sursock koja je pretrpjela golemu štetu. Jedna je žena s oštećenog balkona vikala: "Naš predsjednik, naša vlada i parlament moraju odmah dati ostavku".

Libanon je trenutno pogođen najtežom ekonomskom krizom otkad je završio rat koji je trajao od 1975-1990. Uz to je došao covid-19, i Libanon je morao nekoliko puta nametati mjere karantene, jer kad bi se ukinule, broj slučajeva ponovno bi počeo rasti.

Bejrutska luka glavna je arterija u zemlji, budući da Libanon uvozi većinu osnovnih prehrambenih proizvoda. Među ostalim, uništeni su silosi sa žitom u luci. Analitičari predviđaju da će eksplozija dodatno produbiti ekonomsku krizu s kojom je suočena zemlja.

"Ako pogledamo uništenje silosa, to znači da idemo prema gladi i nedostatku kruha", rekao je Makram Rabah, predavač na Odjelu za povijest Američkog sveučilišta u Bejrutu.

"Vode nas korumpirani političari, imamo koronavirus i sad ovo. To je previše", rekla je Pamela Hanna, koja je izgubila kolege u eksploziji. "Beskućnici smo. S nama je gotovo. Željela bih da sam umrla", kaže Lara, dok pregledava štetu unutar kuće podignute na području luke. Ona smatra da je do eksplozije došlo zbog napada, iako vlada to niječe. "Čuli smo avion prije eksplozije", kaže ona.

Tisuće ozlijeđenih preplavile su bolnice u Bejrutu kojima nedostaje medicinskog materijala i oprema. Tri glavne privatne bolnice su izvan pogona nakon eksplozije.

Međunarodni odbor Crvenog kriza govori o 4000 ozlijeđenih, od kojih su neki u teškom stanju pa bi broj mrtvih mogao rasti.

