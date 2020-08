Eksplozija se čula oko 17 sati, a neki lokalni mediji izvješćuju kako je nakon 15-ak minuta uslijedila još jedna, ali to zasad nije potvrđeno.

Beirut, glavni grad Libanona, kasno poslijepodne pogodila je najmanje jedna snažna eksplozija, a lokalni mediji izvještavaju kako su bile dvije te da je druga uslijedila nakon 15-ak minuta, no to je još nepotvrđeno. Detonacija se čula kod gradske luke oko 17 sati, a snimci očevidaca pokazuju razmjere razaranja.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv

Udarni val proširio se diljem grada i uzrokovao oštećenja brojnih zgrada. Libanonsko ministarstvo zdravlja dalo je upute svim bolnicama da se pripreme za prihvat ranjenika, a resorni ministar kazao je na TV-u da imaju "vrlo velik" broj ozlijeđenih, prenosi RT.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL