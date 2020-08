U Bejrutu i dalje kataklizmične slike središta grada koji će se godinama obnavljati. Tisuće stanovnika na ulicama libanonske metropole traže krivce. O stanju u Bejrutu govori nam i Hrvatica koja tamo živi.

Bejrut se nakon katastrofalne eksplozije u utorak suočava s neredima na ulicama. Na policiju se baca kamenje, zrakom se širi suzavac. Tisuće prosvjednika traže ostavku vladajućih. Nakon događaja u gradskoj luci, Libanonci im ne vjeruju kada obećavaju brzo privođenje odgovornih.

Oni koji nisu bili na prosvjedu, pokušavaju spasiti što se spasiti da. Među njima i hrvatsko-libanonska državljanka, koja u Bejrutu živi cijeli život.

''Ja sam bila u autu kad je eksplozija bila i ja sam mislila da to je potres. Katastrofa. Za drugu eksploziju kad sam čula onda sam mislila stvarno to je eksplozija, ali sam preživjela jer sve staklo je palo na moj auto. Ali mama je bila doma i ona je ranjena. Sad je situacija... jako je vruće, nema struje, ima korone sad puno ove dane. Mislim da to je grozno. Nemam riječi da kažem što sam doživjela“, opisala je Lara Hojaiban.

Eksplozija 2750 tona amonijeva nitrata odnijela je najmanje 158 života. Ranjenih je šest tisuća, a bez krova nad glavom ostalo je 300 tisuća ljudi. Traže se odgovori na brojna pitanja, no libanonska vlada međunarodnu istragu odbija.

„Mi imamo staru uzrečicu, koja se pokazuje istinitom i danas, a to je da ako bude predugo trajalo, a sudski proces u ovom slučaju mora biti brz. Jer, kao što kažu, odgođena pravda uopće nije pravda“, kaže libanonski predsjednik Michel Aoun.

Predsjednik kaže da će oni utvrditi je li bila riječ o nemaru, nesreći, a moguće i vanjskom djelovanju poput bombe. Priznaje da je za nepropisno uskladišten zapaljivi materijal, koji je zaplijenjen još 2013-te godine, saznao prošli mjesec, te tvrdi da je naložio trenutnu sanaciju. Zašto se ona nije dogodila, ne otkriva.

Mnogi sumnjaju da će se prava istina ikad doznati. Na pogrebu visokog dužnosnika oporbene stranke, koji je među žrtvama eksplozije, trojica njegovih kolega najavili su ostavke u parlamentu.

Zbog raširene korupcije ostavke je već podnijela nekolicina zastupnika drugih stranaka.

"Idemo prema konfrontaciji sa svim časnim Libanoncima, jer nećemo prihvatiti ono što se dogodilo osim ako to nije prekretnica u libanonskoj povijesti, kojom će libanonski narod ostvariti svoje pravo da, bez obzira jesu li muslimani ili kršćani, mogu izgraditi bolji Libanon za našu djecu u kojem ćemo živjeti u miru“, kaže Samy Gemayel, predsjednik stranke Kataeb.

Humanitarna pomoć stiže sa svih strana. Stižu lijekovi, hrana, medicinska pomoć. U Bejrutu su brojne međunarodne spasilačke ekipe. Pomažu u traganju za desecima nestalih.

