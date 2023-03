Velika porota na Manhattanu podigla je optužnicu protiv Donalda Trumpa nakon istrage o tajnom novcu isplaćenom pornozvijezdi Stormy Daniels, čime je postao prvi bivši predsjednik SAD-a koji se suočio s kaznenim optužbama iako se ponovno kandidirao za Bijelu kuću.

Konkretne optužbe protiv Donalda Trumpa još nisu poznate jer je optužnica zapečaćena. CNN je u četvrtak izvijestio da se bivši američki predsjednik suočava s više od 30 točaka optužnice povezanih s poslovnom prijevarom.

Trump je rekao da je "potpuno nevin" i nagovijestio da neće odustati od predsjedničke utrke 2024. Optužio je tužitelja Alvina Bragga, demokrata, da pokušava umanjiti njegove šanse za ponovnu pobjedu protiv demokratskog predsjednika Joea Bidena.

"Ovo je politički progon i miješanje u izbore na najvišoj razini u povijesti", rekao je u izjavi.

Događaji na kojima se temelji optužnica protiv Trumpa u New Yorku – isplate tajnog novca porno zvijezdi koja tvrdi da je imala seksualni odnos s njim – zbili su se prije gotovo sedam godina.

Bilo kakvo potencijalno suđenje udaljeno je najmanje više od godinu dana, rekli su pravni stručnjaci, povećavajući mogućnost da bi se bivši američki predsjednik mogao suočiti s porotom u sudnici na Manhattanu tijekom ili čak nakon predsjedničke kampanje 2024., dok se nastoji vratiti u Bijelu kuću.

Velika porota izglasala je optužnicu protiv Trumpa nakon mjeseci saslušavanja dokaza o isplati 130.000 dolara porno zvijezdi Stormy Daniels u posljednjim danima predizborne kampanje 2016. Novac je bio namijenjen kupnji njezine šutnje o seksualnom odnosu za koji kaže da su imali godinama prije.

Pravni analitičari kažu kako je vjerojatno da će Trump biti procesuiran za krivotvorenje poslovne dokumentacije pod optužbom za skrivanje prave prirode isplata. Trump je odbacio tvrdnju Daniels, a njegov odvjetnik optužio je Daniels, čije je pravo ime Stephanie Clifford, za iznudu.

Trump, prvi bivši predsjednik SAD-a koji se suočava s kaznenim progonom, u vodstvu je pred potencijalnim suparnicima za republikansku nominaciju, pokazuju ankete, uključujući guvernera Floride Rona DeSantisa, za kojeg se očekuje da će se kandidirati za Bijelu kuću.

U prva tri tromjesečja 2022. za prosječni kazneni postupak na Manhattanu trebalo je više od 900 dana da prijeđe od optužnice do prvostupanjske presude, prema podacima državnog odjela za kaznenopravne službe – a Trumpov slučaj daleko je od tipičnog.

To bi moglo pogurati bilo koje suđenje nakon dana izbora u studenom 2024., iako bi suđenje novoizabranom predsjedniku ili predsjedniku za državne optužbe ušlo u neistražene pravne vode. Da bude izabran, ne bi imao ovlasti sam sebi dati oprost.

"Ovo je toliko bez presedana da mi je teško reći", rekla je Karen Friedman Agnifilo, bivša glavna pomoćnica okružnog tužitelja na Manhattanu, na pitanje ranije ovog mjeseca hoće li sudac izvesti Trumpa na suđenje neposredno prije izbora.

Slučaj u New Yorku jedan je od nekoliko u čijem je središtu Trump, uključujući istragu upletanja u izbore u Georgiji i dvije federalne istrage o njegovoj ulozi u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021. u kojemu su sudjelovali njegovi pristaše koji su pokušavali poništiti rezultate izbora u studenom 2020. na kojima je poražen. Druga istraga odnosi se na njegovo zadržavanje povjerljivih dokumenata nakon što je napustio Bijelu kuću.

U svojoj ranoj karijeri u području nekretnina, kao televizijska slavna osoba, a zatim i u politici, Trump je koristio agresivne protunapade i taktike odgode kada bi se suočio s pravnim izazovima.

Trump je optužio okružnog tužitelja Manhattana Alvina Bragga, izabranog demokrata, da mu je bio meta radi političke koristi i mogao bi pokušati tražiti odbacivanje optužbi na toj osnovi.

Trump će vjerojatno slijediti i druge načine, od kojih bi neki mogli predstavljati trnovita pravna pitanja za čije rješavanje treba vremena.

Trumpov bivši osobni odvjetnik Michael Cohen rekao je da je koordinirao s Trumpom isplate Daniels i drugoj ženi, bivšoj Playboyevoj manekenki Karen McDougal, koja je također rekla da je imala seksualni odnos s njim, što je Trump negirao.

Dok je bio predsjednik, Trump je nadoknadio Cohenu isplate Daniels, a savezni tužitelji koji su optužili Cohena rekli su u sudskim dokumentima da su isplate lažno evidentirane kao pravne usluge.

Krivotvorenje poslovne dokumentacije, optužba za koju pravni analitičari kažu da je najvjerojatnija, obično je prekršaj.

Kako bi ga se moglo optužiti za kazneno djelo, tužitelji moraju dokazati da je Trump krivotvorio podatke radi prikrivanja drugoga kaznenog djela. Jedna je mogućnost, prema New York Timesu, da bi tužitelji mogli ustvrditi da je samom isplatom prekršen državni zakon o financiranju kampanje, budući da je zapravo bila nezakonita tajna donacija za poticanje njegove kampanje.

Ali korištenje državnog izbornog zakona na takav način – i u slučaju koji uključuje saveznog, a ne državnog kandidata – neprovjerena je pravna teorija, rekli su pravni stručnjaci, a Trumpovi odvjetnici sigurno će je osporiti.

"Postoji čitav niz mogućnosti", rekao je David Shapiro, bivši FBI-jev agent i tužitelj te predavač na John Jay College of Criminal Justice u New Yorku, prije nego što je vijest o optužnici objavljena. "Ovo je slučaj iz snova za odvjetnike."

Prema Braggovu glasnogovorniku, tužitelji i Trumpov pravni tim pregovaraju o datumu predaje kada bi Trump morao otputovati iz svojeg doma na Floridi do ureda okružnog tužitelja u New Yorku da bi mu se uzeli otisci prstiju i fotografirali ga.

Trump bi se zatim prvi put pojavio na sudu, gdje bi bio službeno optužen. Vjerojatno će mu biti dopušteno da se vrati kući nakon toga, kažu stručnjaci.

New York Times i NBC News izvijestili su da se očekuje da će se Trump predati sljedeći tjedan, pozivajući se na njegove odvjetnike. Ako Trump iz nekog razloga odluči ne doći dobrovoljno, tužitelji bi mogli tražiti njegovo izručenje s Floride.

Ironično, DeSantis bi obično kao guverner morao službeno odobriti zahtjev za izručenje. U objavi na Twitteru u četvrtak, DeSantis je rekao da neće pomoći u bilo kakvom zahtjevu za izručenje, nazivajući optužnicu politički motiviranom.

"Korištenje pravnog sustava radi političkih ciljeva ga okreće naopačke. To je neamerički. Javni tužitelj kojeg podupire [George] Soros neprekidno je iskrivljivao zakon da bi umanjio značaj prekršaja i pravdao kriminalno ponašanje, a sada ga napinje da bi napao političkog protivnika", napisao je guverner.

"Florida neće pomoći oko zahtjeva za izručenje zbog upitnih okolnosti vezanih za tužitelja kojeg podupire Soros i njegove političke agende", dodao je.

