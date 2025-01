Je li ovo uzrok katastrofe na turskom skijalištu? "Ljudi na gornjim katovima su vrištali"

Požar u hotelu Grand Kartal u kojem je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak poginulo najmanje 76 ljudi jedna je od najsmrtonosnijih katastrofa te vrste u turskoj povijesti. Sada se pokušava utvrditi što je dovelo do tragedije ovih razmjera. Neki preživjeli rekli su da nisu čuli alarm, a stručnjaci smatraju da broj poginulih u ne bi bio toliki da su protupožarni sustavi ispravno radili.

Što je pošlo po zlu?

Ministar unutarnjih poslova rekao je da je požar u hotelu od 12 katova na popularnom turskom skijalištu Kartalkaya počeo u 03:27 po lokalnom vremenu, u restoranu na četvrtom katu i da su vatrogasci stigli u roku od 45 minuta. Neki preživjeli tvrde da su osjetili miris dima čak sat vremena ranije.

Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy rekao je da hotel ima potvrdu o osposobljenosti za požar "koju je izdala vatrogasna služba", no to je osporio gradonačelnik Bolua Tanju Ozcan, koji je rekao da vatrogasna služba nije izdala pozitivno izvješće od 2007. godine.

Neki preživjeli kažu da nisu čuli alarm, a postoje i tvrdnje o nedostatcima u hotelskim sustavima za gašenje požara.

"Moja žena je osjetila miris vatre", rekao je Atakan Yelkovan, koji je rekao da je odsjeo na trećem katu hotela.

"Sišli smo ranije od ostalih. Alarm se nije oglasio... Trebalo je oko sat do sat i pol da vatrogasci dođu. U međuvremenu su gorjeli četvrti i peti kat. Ljudi na gornjim katovima su vrištali."

Neki gosti na višim katovima pokušali su pobjeći s pomoću posteljine, a neki su skočili u smrt.

Eylem Senturk rekla je da se protupožarni alarm nije uključio dok nije izašla iz zgrade. Njezin suprug je zbog dima morao skočiti s hotelske verande: "Velika je sreća što smo preživjeli."

Devet osoba, uključujući i vlasnika hotela, privedeno je u sklopu istrage.

Što se trebalo dogoditi?

Prema riječima stručnjaka, u tako velikoj zgradi u kojoj su protupožarni sustavi u potpunosti operativni, detektor požara trebao bi reagirati na požar u roku nekoliko sekundi i poslati upozorenje na nadzornu ploču za kontrolu požara.

"Trebao bi postojati netko tko je zadužen za ovu ploču 24 sata na dan, sedam dana u tjednu", rekao je za BBC Kazim Beceren, predsjednik turske Zaklade za zaštitu od požara i obrazovanje.

Broj poginulih također je iznimno visok, to otvara dodatna pitanja.

"Uvijek će biti požara, ali ne bismo očekivali da toliko ljudi pogine u ovakvoj vrsti zgrade", rekao je profesor Sevket Ozgur Atayilmaz, voditelj Odsjeka za strojarstvo na Tehničkom sveučilištu Yildiz, koji je radio na planiranju zaštite od požara.

"Ako je konstrukcija ispravno projektirana za požar, ako postoje putovi za bijeg i ako je dim pravilno odveden, moguće je imati požar bez gubitka života", dodao je.

Ministar unutarnjih poslova rekao je da su postojala dva izlaza za požar, ali postoje naznake da nisu bili dobrog standarda.

Jesu li mjere zaštite od požara bile na snazi?

Dužnosnik Unije komora turskih inženjera i arhitekata (TMMOB) u Boluu, Erol Percin, rekao je da način na koji se je požar proširio sugerira da možda nisu bili prisutni sustavi za upozoravanje, otkrivanje i gašenje požara.

Rekao je da je vanjska drvena fasada zgrade trebala biti 100 % otporna na vatru, no čini se da to nije slučaj.

Čelnik turske Zaklade za zaštitu od požara i obrazovanje rekao je za BBC da veličina požara sugerira da "protupožarni sustav ili ne postoji ili nije dizajniran u skladu sa standardima".

U hotelu Grand Kartal tada je boravilo 238 osoba.

Požar hotela Grand Kartal u Turskoj Foto: Afp

Kazim Beceren rekao je da su protupožarni sustavi osmišljeni s ciljem da za evakuaciju svakog kata budu potrebne tri minute, a objekt s više od 200 ljudi može se evakuirati za 15 do 30 minuta u idealnim uvjetima.

Kada se alarm oglasi, osoba zadužena za kontrolnu ploču trebala bi provjeriti lokaciju, objasnio je čelnik turske Zaklade za zaštitu od požara i obrazovanje. Ako nema naznaka lažnog alarma ili ako drugi detektor pošalje upozorenje, požarni alarmi tada se normalno aktiviraju u cijeloj zgradi.

U ispravno instaliranom sustavu, ljudi se zatim najavom upućuju do najbližih protupožarnih izlaza, uz trepćuća svjetla za osobe oštećena sluha ili zvučna upozorenja za one koji spavaju.

Budući da se požari mogu proširiti vrlo brzo, prskalice se smatraju vrlo važnima za intervenciju u ranoj fazi, kao i rezervni izvor napajanja. Prema propisima o zaštiti od požara, znakovi koji upućuju na izlaze u nuždi i svjetla koja pokazuju staze do tih izlaza moraju raditi jedan do tri sata, čak i ako dođe do nestanka struje.

Sindikat inženjera i arhitekata u Boluu izjavio je da je "automatski sustav prskalica obvezan" u zgradama te veličine.

"Na fotografijama na web-stranicama hotela vidi se da nije postavljen sustav automatskih prskalica koji je trebao biti instaliran 2008. godine. Zbog tog kvara požar se brzo proširio i bilo je žrtava", objasnili su.

BBC Turkish nije mogao neovisno potvrditi navode ni o drvenim oblogama na zgradi, ni o hotelskom sustavu za gašenje požara.

Tko je provjerio protupožarnu sigurnost hotela?

Jedno od velikih pitanja je jesu li protupožarni sustavi hotela pravilno pregledani.

Gradonačelnik Bolua Tanju Ozcan rekao je da je ministarstvo turizma odgovorno jer se hotel nalazi izvan granica njegova grada. Erol Percin se složio. Ozcan je rekao da je Općina Bolu posljednji put dobila izvješće u kojem je navedeno da je hotel protupožarni 2007. godine i od tada nije bilo takvih provjera.

Međutim, Mehmet Nuri Ersoy je rekao da hotel ima potvrdu o sposobnosti za požar "koju je izdala vatrogasna služba" i da su njihove inspekcije provedene.

