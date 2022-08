Kako su Europljani počeli štedjeti? Europski traljavo. Od jasnih pravila napravljen je cijeli niz izuzetaka pa se zapravo svatko ponaša kako želi. Nijemci kao Nijemci - disciplinirani u štednji. A Rusi, zbog kojih su uvedene sankcije, urušava li im se gospodarstvo? Više zna reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Europskoj uniji potreban je plin - i to mnogo plina: na godinu potroši plina u vrijednosti od oko 200 milijardi eura. 80 posto uvozi, a 40 posto uvoza stiže iz Rusije.

Toliku ovisnost o ruskom plinu Unija pokušava smanjiti, cilj zacrtan je trošiti 15 posto manje plina ove godine, no dosad je prosječna potrošnja plina diljem Unije smanjena tek za oko pet posto. Razlog su brojne iznimke od štednje:

Irska, Malta i Cipar nisu povezane s plinovodima drugih EU država pa će im se progledati kroz prste, baš kao i baltičkim državama ako im Rusija uskrati pristup električnoj energiji koju otamo uvoze.

Italija vjeruje da joj je dovoljno smanjenje od samo sedam posto, Španjolska kaže da ionako ni kapi plina ne uvozi iz Rusije.

No ako štednja baš i ne ide, punjenje skladišta ipak ide: prosječna razina popunjenosti europskih skladišta plina prošli tjedan je bila oko 70 posto, planirani cilj do 1. studenog je 80 posto. Njemačka - koja najviše ovisi o ruskom plinu - uspješno puni svoja skladišta, ali i smanjuje potrošnju - upravljanje klima uređajima ipak daje rezultate. Pritom se njihov ministar energetike, na iznenađenje mnogih, ne libi zazivati nuklearnu energiju, iako dolazi iz stranke zelenih.

Robert Habeck, njemački ministar klime i gospodarstva naglašava kako je dosta skeptika koji tvrde da Europa pati od stare boljke i ne može se ni oko čega dogovoriti.

"Takve tvrdnje stvarnost redovito opovrgava, pogotovo u području energetike i klimatske politike. Europska je unija postigla veliku, čak bih rekao zapanjujuću jedinstvenost posljednjih tjedana i mjeseci", poručuje.

A dok se Europa sprema za hladnu zimu, sve se češće postavlja pitanje jesu li sankcije Rusiji podbacile. Bez obzira na skepsu, posljedice su itekako vidljive: godišnja stopa inflacije je veća od 17 posto, maloprodaja je pala gotovo za deset posto, prodaja automobila za nevjerojatnih 83,5 posto.

Plinovod Sjeverni tok 1 ponovno u pogonu: "Trebat će neko vrijeme da se dosegnu uobičajene razine transporta"

EK želi zamijeniti 2/3 ruskog plina do kraja godine, imaju i plan za potpunu neovisnost: "Nepouzdani su"

Procjena pada ruskog BDP-a u ovoj godini je gotovo osam posto, pri čemu valja naglasiti da su ovo službeni podaci Kremlja, koji su realno možda još i gori. No sve to ne znači nužno da će se dogoditi nekakve političke promjene ili pritisci na Putina, jer ako nas povijest išta uči, uči nas da Rusi zasta mogu trpjeti - svašta. I to prilično dugo.

