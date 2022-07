Po broju napada morskih pasa prednjači SAD, a najčešće do napada dolazi tijekom surfanja. No, postoje savjeti što učiniti ukoliko se sretnete s morskom psinom.

Stravični napadi morskog psa na dvije žene u Egiptu šokirali su javnost. Oba napada dogodila su se 600 metara jedan od drugog, malo dalje od obale Sahl Hasheesha.

Odmah nakon strašnih vijesti mnogi su se zapitali kakva je situacija u Jadranu. U našem moru živi 30-ak vrsta morskih pasa, a do sada je zabilježeno desetak slučajeva napada morskoga psa na čovjeka. Zadnji smrtonosni napad bio 1974. godine, a zadnji napad 2008. kad je napala slovenskoga podvodnoga ribolovca.

"Statistički gledano vrlo su male šanse da uopće ikad i vidite morskog psa u moru", smiruje stručnjak Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Po statistici, najviše napada morskih pasa prošle godine dogodlio se u SAD-u, zatim u Australiji pa Brazilu. Najčešće je do napada u 2021. godine došlo prilikom surfanja (51 posto), onda plivanja (39 posto), igranja u moru ( 6 posto) i na kraju tijekom ronjenja (4 posto).

Napadi morskih pasa u 2021. godini (Foto: Marko Picek)

Prošle godine u svijetu je bilo 64 napada morskog psa bez smrtnih posljedica, dok ih je devet završilo kobno. To je smrtni slučaj manje nego godinu ranije, ali za čak sedam više nego 2019.

Dakle, nije nemoguće da vas do usmrti morski pas, ali šanse za to su vrlo male. Ako živite u SAD-u one iznose 1:3.748.067.

"Prikažite se većim"

No, ako se nađete u situaciji da ipak ugledate morskog psa, Soldo savjetuje da se održava vertikalan položaj u moru da bi se prikazala veličina osobe i da se bude blago agresivan, a ne miran, kako se nekad govorilo, odnosno treba pokazati svoju veličinu morskome psu.

Također, morski biolozi sa stranice Wildlife Informer podijelili su nekoliko stručnih savjeta.

Ako možete, pokušajte zadržati pogled na morskom psu. Kao i svaki drugi lovac, morski psi preferiraju element iznenađenja.

Ako se morski pas previše približi ili juriša na vas, trebali biste biti spremni uzvratiti udarac.

Ako morski pas krene na vas s namjerom da vas ugrize, tada ga je potrebno udarati u oči, nos ili snažno povući za škrge.

Plivajte u grupama. Sigurnost je u brojnosti, a samostalno plivanje može vas izdvojiti za morskog psa koji traži lagani obrok

Izbjegavajte nošenje sjajne odjeće ili nakita. Morski psi jedu ribu, a ribe obično imaju sjajne, srebrnaste ljuske i morski pas bi vas lako mogao zamijeniti s ribom.



