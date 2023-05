Nijedan putnik u jučerašnjem padu zrakoplova kod Male Kapele nije preživio, a njihov identitet još nije utvrđen.

Zrakoplov Cirrus 20, pronađen je – na teško pristupačnom terenu, mehanički neispravan i dodatno uništen u požaru. Nitko od putnika nije preživio.

"Bit će potrebna DNA analiza, jer stanje mjesta nesreće je takvo da se nije vizualno mogao utvrditi točan broj osoba", rekao je Danko Petrin, glavni zrakoplovni inspektor.

Ni identitet ni uzrok smrti nisu poznate. Prema prvim informacijama, bilo ih je troje. Očevidom je utvrđeno tek da se radi o zrakoplovu nizozemskih registarskih oznaka.

"Zrakoplov je doista u izgorjelom stanju, a zbog materijala je prilikom pokušaja izvlačenja ostataka ljudskih se još dodatno deformirao", rekla je Irena Golubić Rajković, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika.

Zašto je avion pao baš na tom mjestu i tko su bili putnici? Istražitelji tragaju za odgovorima

I sam očevid na planini bio je izrazito zahtjevan.

"Radi se o nepristupačnom i strmom terenu, udaljenom od prometnice", rekao je Josip Brozičević, pročelnik HGSS-a.

Mještani nisu vidjeli što se s avionom događalo posljednjih sekundi leta.

"Ovi jaseni ovdje, oni su oko 30 metara visine. Sad sami kut, znači on je s one strane išao negdje stotinu metara dalje, ja ga nisam uspio vidjeti. Nisam uspio vidjeti što je. Samo sam zvuk čuo. I zvuk sam čuo da je prešao cestu", rekao je Stjepan Mikić.

Osim terena, vjeruju očevici, u prilog pilotu nisu išli ni vremenski uvjeti.

"Oko 12 sati je cijeli ovaj dio bio u oblaku. Bila je skroz niska magla i oblak. Mi smo izašli kuće, jer smo se spremali krenuti. Čuli smo avion koji je stvarno jako nisko letio, ali se ništa nije vidjelo", rekao je Slaven.

Avion je poletio u Mariboru, a konačno odredište trebala je biti Pula. S radara je nestao na području između Jezerana i Modruša, a njegovi ostatci su nakon višesatne potrage pronađeni kod Malog Makovnika na Kapeli.

Prilično neuobičajena putanja za let na ovoj relaciji.

"Poznat je plan leta, a zašto je bio na ovom mjestu, to zasad još nije poznato", rekao je Danko Petrin, glavni zrakoplovni inspektor.

Zrakoplovi ove kategorije nemaju crnu kutiju. Ali, objašnjava stručnjak, izrazito su kvalitetni.

"Radi se u jednom divnom i praktični novom avioni, malo iznad 10 godina starosti. Avion sa snažnim motorom, veoma pouzdan avion", rekao je Miljenko Bucalović, prometni pilot i aviomehaničar.

Na putu iz Maribora, pokazuju prve informacije, nije bio jedini. Već dio skupine aviona koja se kretala prema Puli.

Na upit jesu li s njima u kontaktu Irena Golubić Rajković je odgovorila da se stupa s njima u kontakt ali da ne zna koji su oni državljani.

Pitanja je puno. Istraga ide dalje.

Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga prati ovaj slučaj cijeloga dana te je otkrila kada i kako će se olupina izvući:

"To bi trebalo biti sutra. No, prije toga treba napraviti pripremu kako bi se raskrčile krošnje stabala te sajla mogla spustiti do olupine odnosno dijelova aviona. Mjesto gdje se ona nalazi je nepristupačno - gusta šuma i stabla visoka 30-ak metara. I oko dva kilometra duboko u šumi i do tamo se dolazi samo pješice. Za sada dok se olupina ne izvadi mjesto će osiguravati policija. A svi detalji kako je i zašto je do pada došlo te tko je zaista u avionu bio tek se trebaju rasvjetliti daljnjim istraživanjem koje se nastavlja", rekla je reporterka.

