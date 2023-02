Boeing 737-3 u kojem je bilo dvoje ljudi srušio se u ponedjeljak iznad Nacionalnog parka rijeke Fitzgerald u popodnevnim satima u Australiji.

Na društvenim mrežama pojavila se šokantna fotografija koja otkriva posljedice pada australskog Boeinga 737 nedugo nakon što je planuo u zapadnoj Australiji.

Vodeni bombarder srušio se u šumi između Ravensthorpea i Hopetouna, a šokantne fotografije otkrivaju razaranje koje je uzrokovao pad. Na fotografiji se vidi gusti crni dim koji se diže iz olupine dok se plamen počinje širiti.

Čini se da su prednji dio aviona i kokpit u jednom komadu, što možda objašnjava kako su dva pilota uspjela preživjeti prvu nesreću 737 u Australiji. Uspjeli su se osloboditi iz olupine i zadobili su samo manje ozljede, rekla je policija, piše Daily Mail.

"Kada sam prvi put čuo za to, pretpostavio sam najgore, ali su mi rekli da su pilot i kopilot preživjeli. To je čudo, zadivljen sam", rekao je premijer Zapadne Australije Mark McGowan.

"Dvojica pilota u avionu helikopterom su izvučena s mjesta nesreće i prebačena u zračnu luku Ravensthorpe", rekao je glasnogovornik policije.

