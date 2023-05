Srbijanski osnovnoškolci vratili su se na nastavu. Na ulazima škola dočekali su ih policajci. Dio je to mjera najavljenih nakon dva prošlotjedna krvoprolića.

Srbijanski osnovnoškolci na nastavu su se vratili praćeni budnim okom policajaca. Dočekali su ih na ulazima svih 1800 škola u zemlji. Nastave još nema samo u osnovnoj školi Vladimira Ribnikara. Velike količine cvijeća svjedoče o tragediji koja je duboko potresla Srbiju. Vrata će otvoriti preksutra.

Policija će biti prisutna i na svim javnim mjestima gdje se okuplja veći broj građana. Dio je to mjera koje je najavio predsjednik Aleksandar Vučić kao odgovor na dva prošlotjedna pokolja. Posljednjih dana suočava se s neugodnim pitanjima i kritikama.

"Nema problema. Hoćete naše ostavke? Razgovarat ćemo. Ja danas vam to neću reći zato što hoću da sačuvamo u danima koji su pred nama stabilnost. Hoću da sačuvam i mir u zemlji i stabilnost. A neodgovorni ljudi dobit će svoj odgovor. Baš onakav kakav zaslužuju."

FOTO/VIDEO Na prosvjed u Beogradu došlo više ljudi nego što su se organizatori nadali: "Šutljiva povorka šalje glasnu poruku, tiha Srbija je većina"

Vučić krivnju za krvoprolića pokušava pronaći posvuda. Iako u gotovo 40-minutnom intervjuu na državnoj televiziji nije bilo posebno provokativnih pitanja, nekoliko se puta razljutio. U živac su ga između ostalog pogodili prosvjedi.

"To je toliko pogrešno. Toliko pogrešno. I to vam govorim ne kao lider neke političke stranke, još malo vremena. To vam govorim kao predsednik republike. To se ne radi. To su stvari koje se ne rade nigde u svetu", rekao je Vučić.

Ali događaju se u Srbiji. Sindikat prosvjetnih radnika održao je prosvjed pod sloganom zaustavite nasilje.

Vučić najavio mjere i poručio: "Očekujemo odgovornost i milijune metaka koje će biti predani"

"Prekinite da sigurne glasove tražite po školama, prestanite da šaljete mahače zastava u školske odbore. Prekinite da na silu gurate nesposobne i poslušne da budu direktori škola. Potrebno je da se zaposle kompetentni, a ne poslušni. Povećajte broj psihologa i pedagoga. Pa nije to toliko skupo valjda", poručio je Nikola Ćurčin.

Vlasti su zasad nasilje odlučile zaustaviti oduzimanjem oružja. Najavljeno je smanjenje legalnog oružja za 90 posto, a vlasnicima ilegalnog dan je rok od mjesec dana da ga predaju policiji bez ikakve kaznene odgovornosti. Potom ih čekaju oštre kazne.

