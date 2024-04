Objava američkog biznismena odjeknula poput bombe, Srbi su bijesni: "To je spomenik na naše patnje!"

Popriličan bijes u Srbiji izazvala je objava Jareda Kushnera, inače zeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na platformi X obznanio kako u Beogradu planira na mjestu bivšeg glavnog stožera jugoslavenske vojske (Generalštaba) izgraditi luksuzno stambeno naselje u stilu Trump Towera.

Naime, riječ je o objektu koji je neslužbeni spomenik srpskoj patnji tijekom NATO-ova bombardiranja Beograda 1999. godine te otad nije obnovljen.

Kushner i Richard Grenell, ključni Trumpov saveznik, navedeni objekt planiraju srušiti i na njegovu mjestu uzdići kompleks luksuznih stanova i ureda.

Za mnoge Srbe to je kao da talibani žele izgraditi luksuzno stambeno naselje na mjestu njujorških tornjeva Blizanaca, piše Politico.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV