Srbi bijesni, Trumpov zet u Beogradu želi graditi luksuzne nebodere: "To je van pameti graditi na tom mjestu"

Beograđani bi, u nizu prosvjeda posljednjih godina, uskoro ponovno mogli izići na ulice protiveći se namjeri vlasti da američkoj tvrtki zeta bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ustupi prostor polusrušenog bivšeg Glavnog stožera vojske, dvaput bombardiranog u vrijeme zračnih udara NATO-a 1999. na tadašnju SRJ.

Priču je zakotljao oporbeni zastupnik Aleksandar Jovanović Ćuta 13. ožujka ustvrdivši da je ministar građevinarstva Goran Vesić potpisao Memorandum o razumijevanju s tvrtkom Kushner Realty LLS o izgradnji poslovno-stambenog kompleksa na prostoru ruševina nekadašnjeg vojnog stožera.

Jovanović je novinarima pokazao navodni dokument srbijanske vlade u čijem zaključku stoji da je riječ o "revitalizaciji i razvoju lokacije" bombardiranog Glavnog stožera koji "nije pravno obvezujući". U dokumentu se navodi kako bi to bio "projekt od posebnog značaja". Vesić je, pritisnut reakcijama javnosti, potvrdio da je dobio ovlasti vlade, ali ne i da je bilo što potpisao.

Da u toj priči nema samo dima, posvjedočio je par dana kasnije i Jared Kushner, zet i savjetnik bivšega američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući, izjavom New York Timesu (NYT) o planiranom ulaganju u luksuzne nekretnine u Srbiji (i Albaniji).

"Drago mi je što mogu podijeliti koncepte za razvoj projekata koje smo izradili za albansku obalu i središte Beograda", napisao je Kushner na društvenoj platformi X. Uz tu objavu dodao je i četiri fotografije, od kojih jedna prikazuje arhitektonski koncept buduće kompleksa nekretnina s dva moderna nebodera u središtu Beograda.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV