VIDEO/FOTO Sreća da nije upao u policiju: Pas Roger postao zvijezda nakon potresa na Tajlandu

Osmogodišnji labrador Roger osvojio je srca Tajlanđana nakon što je pronašao i spasiocima pokazao gdje se nalaze tri tijela stradalih u snažno pogođenom nacionalnom parku Taroko.

Roger je pas pred mirovinom jer je u spasilačkoj službi već pet godina. No on ne bi ni postao spasilac da ga nije odbila policija. Naime, Roger je kao štene trebao biti treniran za policijskog psa za potragu za drogom, no zbog zaigrane prirode nije bio dobar kandidat i umjesto toga postao je spasilac.

"Ne kažem da nije bio dobar ili da se nije slagao s drugima. Kriterij je za policijske pse da ne smiju biti prenemirni i neovisni, no to su atributi koje želimo kod spasilačkih pasa", kazao je gradonačelnik grada Kaohsiunga Chen Chi-Mai, koji je pohvalio Rogera i na Facebooku napisao: "Roger je certificiran za traženje u ruševinama. U početku je oklijevao, ali onda je odlučno stao ispred jednog mjesta i spustio glavu", opisao je gradonačelnik i dodao kako je Rogerov vodič prema tome vidio da je pas nešto pronašao, prenosi ABC News.



Osim pohvala, nakon uspješnog posla Roger je dobio i dovoljno poslastica i igračaka.