Spašeni taoci iz Gaze: Izrael objavio detalje

Izraelske specijalne snage ušle su u zgradu u središtu Rafaha u kojoj su bila dvojica talaca koje je čuvao Hamas te su ih oslobodili pod teškom vatrom, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik vojske Daniel Hagari.

To su prvi civilni taoci koje su izraelski vojnici uspjeli osloboditi nakon masakra 7. listopada, u kojem su teroristi Hamasa i drugih ekstremističkih skupina ubili 1200 ljudi u Izraelu, a oko 240 uzeli za taoce.

Izraelska vojska (IDF) se neko vrijeme pripremala za spašavanje i čekala je pravi trenutak, rekao je Hagari.

Oslobođeni taoci imaju 60 i 70 godina, pojasnio je Hagari.

“This rescue mission underscores the importance of our ground operation in Gaza. We have a moral obligation to bring all our hostages home, an obligation that we will continue doing everything in our power to fulfill.”



