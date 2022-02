Vođa Islamske države ubijen je u napadu u Siriji, potvrdila je Bijela kuća.

Napad američkih specijalnih snaga na sjeverozapadu Sirije usmjeren je na vođu džihadističke skupine Islamska država, objavio je predsjednik Joe Biden.

"Zahvaljujući vještini i hrabrosti naših oružanih snaga, skinuli smo s bojnog polja Abu Ibrahima al-Hashimija al-Qurayshija", stoji u priopćenju.

"Svi Amerikanci uključeni u operaciju sigurno su se vratili", dodao je Biden.

"Predsjednik Biden, potpredsjednik Harris i članovi njegova tima za nacionalnu sigurnost promatraju protuterorističku operaciju odgovornu za uklanjanje s bojišta Abu Ibrahima al-Hashimija al-Qurayshija – vođe ISIS-a", objavila je Bijela kuća na Twitteru.

