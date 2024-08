Šokantni detalji: Jedan od osumnjičenih za terorizam hrvatskog je podrijetla

Tajanstvena policijska operacija u Ternitzu (Donja Austrija) dovela je Austrijance u srijedu navečer na vrh međunarodnih novinskih stranica. Nakon uhićenja dvojice osumnjičenih mladića za terorizam, a koji su navodno planirali napad na koncerte Taylor Swift u Beču, istraga se odvija punom brzinom.

Glavni osumnjičeni 19-godišnji mladić policiji je priznao planove, a među osumnjičenima je i sedamnaestogodišnjak navodno kako pišu austrijski mediji s hrvatskim i turskim korijenima, koji je već bio poznat policiji, kao i petnaestogodišnji Austrijanac turskog porijekla, piše Heute.

Glavni osumnjičenik dao je otkaz na poslu 25. srpnja i objavio da ima velike planove te od tada se pripremao za kvavi pohod. Promijenio je izgled i postao sve ovisniji o propagandi.

Sedamnaestogodišnjak, koji je poslijepodne uhićen u Beču, nedavno je prekinuo vezu s djevojkom. U kući u Ternitzu zaplijenjene su tekućine, tvari i tehnička oprema.

Šef DSN-a (Uprave državne sigurnosti i obavještajne službe) Omar Haijawi-Pirchner pohvalio je suradnju s međunarodnim vlastima. 19-godišnjak je istraživao i preuzimao upute za izradu bombi. Na ispitivanju je priznao da je u napadu, osim eksplozivom, htio upotrijebiti i hladno oružje. On sam nije planirao preživjeti teroristički čin. U kući su pronađene mačete, noževi, bljeskalice.

"Planirao je napad eksplozivima te oružjem za ubadanje i rezanje. Napade je trebao izvesti na koncertima Taylor Swift na stadionu Ernst Happel koji su se trebali održati u četvrtak i petak. Htio je ubiti sebe i veliku grupu ljudi", rekao je Haijawi-Pirchner.

Pročitajte i ovo Cure detalji FOTO Glavni osumnjičeni za terorizam sve priznao: "Htio je ubiti sebe i veliku grupu ljudi"

Drugi osumnjičenik, 17-godišnjak hrvatskih i turskih korijena, već je bio na Happelstadionu kada je trebao biti uhićen. Navodno je bio zaposlenik jedne tvrtke koja je sudjelovala u organizaciji koncerta američke glazbenice. Materijal IS-a pronađen je i na njegovu mobitelu, no on je to odbio komentirati.

Treći osumnjičenik ima samo 15 godina, turskog je podrijetla i potvrdio je da se 19-godišnjak jako promijenio u posljednjih nekoliko mjeseci. Prema Haijawi-Pirchneru, vjerojatno ima još ljudi bliskih optuženom koji su znali za planove i možda pomagali.

"Situacija je bila ozbiljna. Ipak, tragedija je izbjegnuta. U Austriji je od sredine listopada na snazi ​​drugi najviši stupanj opasnosti od terorističkih napada. Koncerti su često omiljena meta islamističkih napadača", rekao je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner.

Pročitajte i ovo Operacija Kavez Policija okupirala grad, zatvoreni izlazi iz Barcelone: Traže ovog čovjeka

Pročitajte i ovo Odličan potez Hrvatska komunalna tvrtka brzim potezom ukinula masovna bolovanja: Većina radnika naglo ozdravila