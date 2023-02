Profesor sa Sveučilišta Yale izazvao je bijes sugerirajući da je jedini način da se nosimo s japanskom populacijom koja brzo stari - masovno samoubojstvo i da bi se eutanazija mogla učiniti obveznom.

Izjava sveučilišnog profesora asistenta s Yalea izazvala je niz negativnih reakcija nakon što je rekao da bi se masovnim samoubojstvima i obveznom eutanazijom na jedini način mogli nositi s brzorastućom starijom populacijom u Japanu.

"Imam osjećaj da je prilično jasno jedino rješenje. Na kraju krajeva, nije li to masovno samoubojstvo i masovni seppuku starijih osoba?" kazao Yasuke Narita. Referirao se na tradicionalan način suicida čupanjem utrobe kojem su pribjegavali obeščašćeni samuraji u kasnom 19. stoljeću, poznatom i pod nazivom harakiri.

No kasnije je Narita pokušao objasniti što je točno mislio tom izjavom te se branio rekavši da su njegove riječi uzete iz konteksta. Istaknuo je da se izjava odnosi na zahtjeve da starije osobe na vodećim pozicijama ustupe mjesta mlađoj generaciji. Njegova je glavna briga, dodao je, činjenica da stariji ljudi dominiraju utjecajnim položajima u japanskom društvu.

"Trebao sam biti oprezniji u pogledu njihovih potencijalnih negativnih konotacija. Nakon nešto samorefleksije prestao sam s korištenjem tih riječi prošle godine", priznao je.

Prošle godine, kada ga je dječak školske dobi zamolio da razradi svoje teorije o masovnom seppukuu, Narita je slikovito opisao grupi okupljenih učenika scenu iz Festivala straha, horor-filma iz 2019. u kojem švedski kult šalje jednog od svojih najstarijih članova da počini samoubojstvo skokom s litice.

"Je li to dobra stvar ili ne, na to je pitanje teže odgovoriti", rekao je Narita učeniku. "Dakle, ako mislite da je to dobro, onda možda možete naporno raditi na stvaranju takvog društva", rekao je Narita.

Austrija legalizirala potpomognuto samoubojstvo, doznajte pod kojim uvjetima će biti dopušteno, ali i kome je izričito zabranjeno

"Mogućnost da to postane obvezno u budućnosti doći će u raspravu", izjavio je Narita u jednoj od svojih izjava. Kritičari strahuju da bi Naritini komentari mogli izazvati negativne osjećaje koji su naveli Japan da donese zakon o eugenici 1948., prema kojem su liječnici prisilno sterilizirali tisuće ljudi s intelektualnim poteškoćama, mentalnim bolestima ili genetskim poremećajima.

Legalizirali su eutanaziju: ''Od danas imamo humanije i milosrdnije društvo''

Godine 2016. čovjek koji je vjerovao da osobe s invaliditetom trebaju biti eutanazirane ubio je 19 ljudi u staračkom domu izvan Tokija. Na panelu koji je organizirala japanska poslovna škola Narita je publici rekao da "ako ovo može postati japansko društvo u kojem ljudi poput vas - svi jedan za drugim čine seppuku, to ne bi bila samo politika socijalnog osiguranja već bi bila najbolja politika kul Japana", prenosi The New York Times.

"On se ne usredotočuje na korisne strategije kao što su bolji pristup dnevnoj skrbi ili šire uključivanje žena u radnu snagu ili šire uključivanje imigranata", zaključio je Alexis Dudden, povjesničar sa Sveučilišta Connecticut koji proučava moderni Japan.