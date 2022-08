Obitelj tuži pogrebno poduzeće u iznosu od 50 milijuna dolara u New Jerseyju nakon što je usred ispraćaja otkriveno da u lijesu nije njihova voljena osoba.

Obitelj 93-godišnje Kyung Ja Kim podnijela je tužbu od 50 milijuna dolara protiv Central Funeral Home of New Jersey i Blackley Funeral Home and Cremation Services, Inc. iz Ridgefielda zbog stavljanja tijela druge žene u lijes njihove majke.

Čak su je i obukli u odjeću Ja Kim. Ispraćaj se trebao održati u crkvi Promise u Leoniji, New Jersey, crkvi za koju njezina obitelj kaže da je Kyung Ja pomogla u osnivanju.

Njezina kći Kummi Kim je odmah primjetila da u lijesnu nije njezina majka. "Izgledala je mnogo mlađe", kazala je Kim. Iz pogrebnog poduzeća su je uvjeravali da je to njezina majka.

Tek kada je lijes bio napola u grobnom mjestu u Valhalli, u New Yorku, zaposlenici pogrebnog poduzeća su priznali pogrešku.

Obitelj u šoku: "Bez našeg znanja prebačen je na groblje u limenom, zatvorenom lijesu"

"Ljudi su me jednostavno vidjeli kako kolabiram. Nitko nije bio siguran što se događa", prisjeća se Kim. Odlučeno je kako će se pokop održati idućeg dana kad u pogrebnom poduzeću isprave pogrešku, ali budući da je padala kiša, pogreb je odgođen za nekoliko dana. Zbog te greške ženu nisu mogli dostojanstveno pokopati, piše abc7chicago.

Ričard pred Gradsku upravu stigao u lijesu: "Došao sam javiti da sam živ, sad ćemo dijeliti pare"

Kim je kasnije kontaktirala obitelj žene koja je bila u lijesu umjesto njezine majke. "Nisu mogli otvoriti kovčeg za drugu obitelj, jer je žena počela propadati. Mi smo zapravo dvije žrtve", kazala je Kim.

Sav novac koji dobiju u parnici će obitelj donirati crkvi koju je njihova majka pohađala njoj u čast.