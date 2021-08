Uragan Ida pogodio je u nedjelju američku državu Louisianu, jugozapadno od New Orleansa, kao uragan 4 stupnja, objavio je Nacionalni centar za uragane u Miamiju.

Uragan Ida donio je sa sobom maksimalne vjetrove od oko 240 kilometara na sat kada je pogodio obalu nakon prelaska Meksičkog zaljeva, dodao je NHC. Uragani takve snage, jedan stupanj manje od najviše, obično uzrokuju katastrofalne posljedice, dodaje NHC, upozoravajući na visoku plimu i moguće poplave.

Ida je pogodila obalu u blizini Fort Fourchon, šesnaest godina nakon uragana Katrina koji je devastirao to područje na jugu SAD-a.

Deseci tisuća stanovnika Louisiane pobjeglo je u nedjelju iz te američke savezne države uoči dolaska Ide iz Meksičkog zaljeva. NASA je na Twitteru objavila fotografiju uragana s Međunarodne svemirske postaje malo prije nego što je Ida došla do obale Louisiane.

