Zima se vratila u dijelove Italije za vikend sa snijegom koji je prekrio vulkan Vezuv na jugu zemlje.

Snijeg je padao i u drugim dijelovima zemlje - u popularnim turističkim odredištima Cinque Terre u Liguriji i na otoku Sardiniji, između ostalih.

Bilo je jakog vjetra i grmljavine, osobito u središnjoj i južnoj Italiji.

Tijekom iznenadne grmljavinske oluje u Rimu, grom je pogodio stablo u parku Villa Borghese.

