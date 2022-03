Nacionalna meteorološka služba SAD-a priopćila je da je brzina vjetra u Iowi disegla 332 km/h. Sedam ljudi, uključujući dvoje djece, poginulo je u tornadu.

U subotu oko 16:30 sati snažan tornado pogodio je okrug Madison, jugozapadno od glavnog grada države Iowe Des Moinesa, rekli su dužnosnici za hitne slučajeve.

Jake oluje prouzročile su gubitak struje za više od 10 tisuća ljudi. Nacionalna meteorološka služba priopćila je da su olujni vjetrovi dosegnuli brzinu od 332 km/h.

Life changes in an instant. We just took a direct hit from a tornado. pic.twitter.com/rmRub05b1Y