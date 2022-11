EMSC je zabilježio potres od 3,6 po Richteru u ponedjeljak u 10:21. Hrvatska seizmološka služba kasnije je javila kako je magnituda potresa 3,4.

Posljednjih dana tlo je opet aktivno na području Banovine, gdje su ljudi već izmučeni od trešnje i potresa, ali i čekanja cjelovite obnove nakon razornog potresa iz 2020.

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Taborišta, 10 km južno od Siska. Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV - V stupnja EMS ljestvice, objavili su.

"Jak udar. Cijela se kuća tresla, krov zvecka, gromoglasan zvuk. Užas!", "Noge mi klecaju koliko je zatutnjalo i zatreslo", "Ovaj bio oko 4. Zaljuljala se cijela kuća. Dosta nam je više tih šokovaaa... Izludjet će nas sve. Petrinjo, što si skrivila?" neki su od komentara na stranici EMSC, koja prikuplja i objavljuje podatke o potresima.

