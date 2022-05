Češku su pogodile snažne oluje u petak navečer uz tuču u nekim dijelovima zemlje koja je uzrokovala veliku štetu i smetnje u prometu, prenosi njemačka agencija dpa te izvještava o desecima ozlijeđenih u tornadu u Njemačkoj.

Vjetar je dosegao brzinu od do 130 kilometara na sat, prema podacima Češkog hidrometeorološkog zavoda. Za sada nema dojava o žrtvama.

Lokalne vatrogasne službe zabilježile su više od tisuću poziva. Srušena stabla nanijela su štetu automobilima te blokirala ceste i željezničke pruge. Čišćenje područja odvijat će se u subotu, kazao je glasnogovornik jedne vatrogasne službe.

U praškoj četvrti Troji oluja je oštetila kamp sa šatorima namijenjen izbjeglicama iz Ukrajine. Dio ljudi koji su ondje smješteni prevezeni su autobusom na sigurno mjesto.

Severe Thunderstorms crossed from Germany into Czech 🇨🇿 they now east of Prague...

Germany had A large Damaging Tornado 🌪 today... many pictures of the Tornado and the damage on twitter. pic.twitter.com/vRJAE1m4Mr