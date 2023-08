VIDEO Snažna oluja pogodila Skandinaviju: "Mogla bi to biti najjača oluja u posljednjih 25 godina"

Oluja Hans, donijela je nevrijeme i obilne kiše u Švedsku i Norvešku. Zbog oluje, neke ceste su se našle pod vodom, a prekinut je i željeznički i trajektni promet.

U Švedskoj, u nedjelju je zabilježeno više od 25.000 munja. Došlo je do kratkog prekida u opskrbi strujom u Malmou bez koje je ostalo više od pet tisuća ljudi, objavila je televizija SVT.

Poplavljene kuće i podrumi prijavljeni su u okrugu Vasternorrland na sjeveru zemlje.

