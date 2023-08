Turistkinja koja je za 402 eura "pojela pola mora", ima novu objavu o računu s Hvara: "Ono kad tvoja objava napravi kaos na Balkanu"

Nakon što je zbog svoje objave na TikToku i Instagramu dospjela u hrvatske medije, influencerica Teona iz New Yorka sada se ponovno oglasila o cijelom slučaju.

U Hrvatskoj se Teona Mango "proslavila" objavom računa iz jednog restorana na Hvaru gdje je ljetovala. Teona i njezino društvo večerali su crni rižoto, sipe, frigane lignje, brodet od ribe, kapetanov pjat, a pili su vino grk i mineralnu vodu. U cijenu je bilo uračunato i postavljanje stola. Račun je na kraju iznosio 402,42 eura.

U novoj objavi odlučila je objasniti što se dogodilo, zašto je objavila račun iz restorana, kao i što misli o svojoj novoj "popularnosti".

Pročitajte i ovo Zapanjujuće brojke Brojke su nevjerojatne! Poduzetnik izračunao koliko se novca gubi neradnom nedjeljom: "A potrebno je tako malo zdrave pameti"

"Ono kada vaš TikTok napravi kaos na Balkanu", napisala je Teona uz video koji je nazvala "Dospjela sam u sve medije".

Teona Mango (Foto: Instagram/teonamango)

"Nisam očekivala da će video postati viralan. Napravila sam ga iz zabave. Znali smo kakve su cijene na Hvaru. Bili smo svjesni toga, i to je ok. No, osjećali smo se iskorištenima. Nismo opljačkani, nego samo smatramo da su iskoristili našu naivnost", ispričala je Teona i dodala kako su vlasnici restorana ujedno i vlasnici smještaja u kojem su odsjeli.

Ljubazni iznajmljivači savjetovali su im, kaže Teona, gdje da idu i što da posjete, a upozorili su ih i na visoke cijene i mjesta gdje iskorištavaju turiste.

Pročitajte i ovo Najgora noć VIDEO Spašen nakon 35 sati provedenih na otvorenom moru dok su oko njega plivali morski psi: "Bio je nasmrt preplašen"

"I ja i dečko smo podrijetlom Makedonci. S vlasnicima smo smo razgovarali na hrvatskom. Budući da su bili tako divni ljudi, odlučili smo večerati kod njih. Vidjeli smo jelovnik i znali smo otprilike cijene. Pitali smo konobara da nam nešto domaće preporuči. Mislimo da su nas iskoristili jer nam nisu rekli da je glavno jelo preko 200 eura", objasnila je Teona i dodala kako hrana nije vrijedila tih novaca, ali da su naučili svoju lekciju.

"Sljedeći put ćemo pitati onog tko nam preporuči da pokaže točno na meniju što ćemo dobiti i platiti", objasnila je.

Teona Mango (Foto: Tiktok/teonamango)

Reakcije pratitelja

Reakcije njezinih pratitelja ispod objave fotografije računa su podijeljene. I dok se neki slažu da račun za sve što su pojeli ne bi trebao biti veći od 50 eura, ima i onih koji misle drugačije.

Pročitajte i ovo kod otoka Žut VIDEO Buktinja na moru: Zapalila se 16-metarska jahta na Kornatima

"Sjeli ste usred sezone u hvaljeni restoran na top lokaciji, pojeli pola čudesa iz mora i onda se čudite računu", jedan je od komentara.