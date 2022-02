Nakon snažne oluje koja je zahvatila Njemačku, zatvorit će se škole i zoološki vrtovi. Bilo je više od 100 intervencija, ali zasad nema informacija o ozlijeđenima.

Njemačku je zahvatila snažna oluja ''Ylenia''. Prekinut je željeznički promet u Donjoj Saskoj zbog oštećenih tračnica. Dio autoceste A7 bio je u potpunosti potopljen jer se izlila kanalizacija. Bilo je više od 100 intervencija, navodi NDR.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima, javlja DW. Rijeka Elba porasla je na metar i pol do dva više od normalne razine vode.

Izdan je crveni alarm za Hamburg i ostale dijelove sjeverne Njemačke. Ribarska tržnica St. Paulibila je bila pod vodom. Ministar prosvjete za Sjevernu Rajnu-Westphaliju izjavio je u srijedu kako bi učenici trebali ostati kod kuće zbog opasnosti od oluje. Ministrica obrazovanja Yvonne Gebauer je pozvala roditelje da u četvrtak, ako je to moguće, drže i malu djecu kod kuće.

#storm update #YLENIA now looking nice in Berlin here at lake Müggelsee #thatlakeagain pic.twitter.com/s7onZSXWTM