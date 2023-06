VIDEO Nadrealni prizori snažne oluje: Vjetar bacao ljude u zrak

Iznenadna oluja pogodila je grad Yichang u pokrajini Hubei u središnjoj Kini. Vjetrovi su bili toliko jaki da su podignuli ogromnu nadstrešnicu restorana, a mnogi ljudi su odletjeli u zrak pokušavajući se zadržati od snažnih vjetrova.

Okružni ured za upravljanje hitnim situacijama potvrdio je da su svi ozlijeđeni prebačeni u bolnicu na liječenje. Radi se o lakšim ozljedama, ali točan broj ozlijeđenih zasad nije poznat.

Jedan posjetitelj restorana čuo je drugog posjetitelja kako uzvikuje da je "pao s neba dok je jeo", piše Dimsum Daily.

Chinese news:

On the evening of June 11, Yichang City, Hubei Province encountered strong convective weather.



In a large stall, many people pulled the awning to prevent the wind, and the strong wind overturned the awning and took many people off the ground and fell.



The… pic.twitter.com/kIn0VlOYm7