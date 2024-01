VIDEO Nakon potresa, tsunami pogodio Japan: Pogledajte zastrašujuće snimke

Središnji Japan i njegovu zapadnu obalu pogodila su čak tri potresa u samo 15 minuta, od kojih je najjači bio magnitude 7,6 stupnjeva po Richteru.

Razoran potres prouzročio je golemu štetu, brojne kuće su uništene, a popucao je i velik dio prometnica.

JUST IN: Tsunami waves are being observed along the coast of western Japan, after 7.6 magnitude earthquake struck the region; people are being urged to evacuate. pic.twitter.com/7qCzhUaklL — Truthseeker (@Xx17965797N) January 1, 2024



Nakon potresa ubrzo je uslijedio je tsunami koji je dodatno zagorčao život Japancima, a vlasti su pozvale građane na evakuaciju.

Video of a tsunami travelling up the Seki River in Joetsu City, Japan ollowing a 7.5 magnitude earthquake striking 36 km northeast of Anamizu, Japan....pic.twitter.com/s7jjULriDQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 1, 2024



VIDEO AFTERMATH OF #earthquake:

After the #tsunami warning in Fukuoka, #japan, crows have gathered atop buildings, cawing loudly. Nature is clearly giving us signs. 🐦.pic.twitter.com/9iJpdJLVeZ — Hsnain 🪂 (@Hsnain901) January 1, 2024