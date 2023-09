Potop u Bugarskoj i Turskoj: Broje mrtve i nestale, gradovi i otoci u vodi

Poginule su dvije osobe, a još tri osobe smatraju se nestalima, izvijestio je u utorak bugarski televizijski kanal pozivajući se na vlasti. Mnogi hoteli i kuće poplavljeni su u utorak nakon obilnih kiša, izvijestili su bugarski mediji.

Two people have been killed in the floods caused by heavy rain in Bulgaria. According to media reports, a state of emergency has been declared, and 60 people were evacuated. More signs of a climate breakdown? #Bulgaria #ClimateActionNow #climateemergency #ClimateCrisis… pic.twitter.com/mlq2FTb7kD