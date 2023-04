Poljska je Ukrajini isporučila već nekoliko borbenih zrakoplova MiG-29, rekao je u ponedjeljak savjetnik poljskog predsjednika za vanjske poslove Marcin Przydacz.

Poljska je 16. ožujka najavila da će poslati zrakoplove koje su tamošnje zračne snage trebale staviti izvan upotrebe.

