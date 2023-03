Čelnici zemalja članica Europske unije na samitu u Bruxellesu raspravljaju o Ukrajini, konkurentnosti i suzbijanju migracija. Osvrnut će se i na dijalog Kosova i Srbije.

Europsko vijeće trebalo bi potvrditi dogovor kojim će Ukrajina u sljedećih 12 mjeseci dobiti milijun komada topničkog streljiva. Plan je izazvao podjele.

17 zemalja najavilo je dostavu streljiva, dok devet njih to odbija. Očekuje se i nastavak pritiska na Rusiju izražavanjem spremnosti za uvođenje novih sankcija.

Događanja u Bruxellesu prati urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Kako je rekla, sastanak Vijeća još uvijek traje, no ono je "politički odobrilo kupovinu".

"To nije obvezujuće i ne može biti obvezujuće. Zajednička kupovina oružja u europskom pravu ne postoji niti ima uporište u temeljnom aktu Unije", rekla je Petrović.

"Sve skupa financirat će se iz europskog mirovnog fonda, u kojem su trenutačno dvije milijarde eura. Milijarda će ići zemljama članicama kako bi napunile svoje ispražnjene arsenale, a milijarda ide Ukrajini", dodala je.

"Tu se otvara više pitanja. Prvo je - kako taj fond nadopuniti s 3,5 milijarde? Drugo je - kako nabavljati to oružje, kupovati ili proizvoditi u EU-u? Ako je ovo drugo - koliki su kapaciteti zemalja EU-a za proizvodnju te vrste streljiva?" navodi Petrović.

"Treće je, što nitko ne spominje - kako se zaštititi od korupcije? I četvrto - činjenica je da su vojne industrije u nadležnosti nacionalnih vlada i zakona i one su pitanje nacionalne sigurnosti", istaknula je Petrović.

Govorilo se i o sporazumu Srbije i Kosova

Petrović navodi kako je bilo riječi i o sporazumu Srbije i Kosova, onome koji nije potpisan.

"Svi govore, od Amerike do Bruxellesa, da je sporazum koji nije potpisan pravno obvezujući. Ono što je zasad ideja Vijeća jest da se tekst sporazuma stavi u poglavlje 35. srpskog pregovaračkog okvira", rekla je Petrović.

Radi se o poglavlju koje se odnosi isključivo na Kosovo.

"Dosad je to poglavlje bilo pod 'ostale stvari', obično bi se to poglavlje otvorilo i zatvorilo u jednom danu. S obzirom na to da Kosovo nije dio zajedničke pravne stečevine, oni su u 35. poglavlje srbijanskog pregovaračkog okvira stavili Kosovo", dodala je.

"Sad bi taj tekst implementirali u 35. poglavlje, uvjetno rečeno bi ga ozakonili. Kad se gleda taj tekst - tu nikome ništa nije jasno. Ako se taj nejasan i nepotpisan tekst implementira u poglavlje 35., to bi na ruku išlo samo Vučiću", zaključila je Petrović.

