Svjetski mediji ponovo se bave ubojstvom američke modne blogerice koju je zadavio njezin partner. Sud odlučuje o pismu koje je napisala majka ubojice, a u kojem navodi da će mu pomoći da se riješi tijela.

Vodeći svjetski mediji ponovo pišu o slučaju ubijene mlade Amerikanke Gabby Petito (22). Njezino tijelo pronađeno je u rujnu 2021. nakon višednevne potrage u američkom nacionalnom parku u Wyomingu, a obdukcija je pokazala da je zadavljena.

Istraga je pokazala da je blogericu ubio njezin zaručnik Brian Laundrie. Priznao je njeno ubojstvo, napisavši to u bilježnici, prije nego je počinio samoubojstvo, ustvrdio je kasnije FBI. Njegovi ostaci pronađeni su mjesec dana kasnije, u listopadu 2021., u rezervatu nedaleko od kuće njegovih roditelja u North Portu na Floridi.

Svjetski mediji ponovo se bave ovim slučajem nakon što su roditelji blogerice došli u posjed kopije pisma koje je Brianova majka napisala svom sinu uoči njegova putovanja s blogericom, a u kojemu se spominje uzimanje lopate i zakopavanje tijela, piše CNN.

Odvjetnici obiju strana raspravljali su u srijedu u sudnici okruga Sarasota na Floridi je li pismo relevantno za tužbu koju su roditelji blogerice pokrenuli protiv roditelja Briana Laundrieja i bivšeg odvjetnika Laundriejevih. Obitelj Petito tužila je Laundriejeve za emocionalnu patnju zbog smrti njihove kćeri.

Majka ubojice u pismu, uoči njegova putovanja s Gabby navodi da će mu "pomoći da se riješi tijela" ili "ispeći tortu s turpijom u njoj" kako bi mu pomogla u zatvoru.

"Samo želim da zapamtiš da ću te uvijek voljeti i znam da ćeš ti uvijek voljeti mene. Ti si moj dječak. Ništa me ne može natjerati da te prestanem voljeti, ništa nas neće niti može razdvojiti. Bez obzira na to što radimo, kamo idemo ili što govorimo - uvijek ćemo se voljeti", napisala je Roberta Laundrie u pismu sinu, prenosi CNN koji je došao do kopije pisma.

Brian Laundrie Foto: Afp

Na omotnici s pismom, koja nije datirana, pisalo je zapaliti nakon čitanja, a pronađena je u Brianovom ruksaku kada su njegovi posmrtni ostaci pronađeni u listopadu 2021. godine.

U izjavi koju je dala pod prisegom, Roberta Laundrie je napisala da ne zna točan datum kada je napisala pismo, ali da je to bilo prije nego što je Brian otišao s Gabby na putovanje. Ustvrdila je da je pismom željela popraviti odnos sa sinom. Sutkinja Danielle Brewer je odlučila da bi pismo moglo biti relevantno za slučaj i da bi odvjetnici tužitelja trebali dobiti svoj primjerak.

"Razumno je zaključiti da je pismo napisano u vrijeme kada Gabrielle Petito još nije bila pokopana, a Brian Laundrie još je bio živ i mogao je odgovarati za zločin", napisali su roditelji Petito u odgovoru sudu.

U tužbi se navodi i sramotno‘ ponašanje Roberte i Christophera Laundrieja koji su im namjerno nanosili emocionalnu bol u vrijeme nestanka‘. Tvrde da su odbijali uzvratiti pozive ili odgovoriti na poruke dok je trajala mahnita potraga za Gabby Petito. U odgovoru Laundriejevih je stajalo da nisu imali nikakvu obvezu prema obitelji Petito.

Gabrielle Petito Foto: AFP PHOTO / MOAB CITY POLICE DEPARTMENT

"Ja sam doista voljela svog sina i jednostavno sam mu htjela poručiti koliko mi znači i koliko ga volim. Pismo ni na koji način nije bilo povezano s Gabby", ustvrdila je majka ubojice. Obitelj Petito tvrdi da su Laundrieni roditelji i njihov odvjetnik znali da je Petito ubijena i da su znali lokaciju njenog tijela kada su 14. rujna 2021. izdali izjavu o potrazi za Petito.

Sudac još nije donio odluku o prihvatljivosti pisma Roberte Laundrie, piše CNN.