Tinejdžer iz Alabame podigao je tužbu protiv ženskog kliničkog centra iz Alabame, a sve u ime nerođenog fetusa. Tužba protiv klinike za pobačaj podignuta je zbog toga što mladić tvrdi da se nisu poštovale njegove želje u cijelom postupku – dijete je pobačeno, a on kao otac to nije želio.

U utorak je okružni sud u Alabami zakonski priznao pobačeni fetus te ga nazvao „Baby Roe“. Fetus je priznat kao tužitelj u tužbi protiv klinike koja ga je pobacila. Ovakav slučaj jedan je od prvih takve vrste u svijetu.

Ryan Magers (19) tvrdi da je njegova djevojka izvršila medicinski pobačaj u kliničkom centru u Alabami kada je bila šest tjedana trudna s njegovim djetetom. On ju je preklinjao da dijete ne pobaci. Alabama prepoznaje fetus kao osobu pa je tako Magers odlučio podići tužbu u svoje i fetusovo ime.

„Život malene 'Baby Roe' oduzet je zbog profita Centra za reproduktivne alternative i iako niti jedan sud neće moći vratiti taj život, tražit ćemo pravdu u ime nerođene bebice i njezina oca“, rekao je odvjetnik Brent Helms.

„Došlo je vrijeme za dosljednost u sudskoj praksi Alabame: ili mi u potpunosti priznajemo osobu nerođenog djeteta ili biramo koje nevine živote štitimo, a koje odbacujemo zbog profita“, dodao je.

Sudac Frank Barger dopustio je Magersu da imenuje svoje nerođeno dijete kao sutužitelja u predmetu protiv klinike, a taj potez je uslijedio samo četiri mjeseca nakon usvajanja amandmana kojim se u Alabami fetusu priznaje osobnost, čime su mu dodijeljena ista zakonska prava kao i bilo kojoj drugoj osobi.

Odvjetnik Helms vjeruje kako bi slučaj mogao završiti na Vrhovnom sudu.

„Ja sam ovdje za sve muškarce koji zapravo žele da se njihova djeca rode“, rekao je Magers. „Iskreno vjerujem da je svako dijete vrijedno te da samim začećem ima pravo na život“, dodao je.

Slučaj je uznemirio pro-choice aktiviste koji se zalažu za pravo majke na odabir toga hoće li roditi ili ne, jer se trudnoća odvija u njezinu tijelu.

Na Twitteru je Ilyse Hogue, predsjednica NARAL Pro-Choice America, nazvala cijeli slučaj „vrlo zastrašujućim“ te dodala kako se ovakvim postupanjem „pokazuje da su ženska prava od trećerazredne važnosti“. Drugi kritičari slučaj su pak nazvali „nezakonitim i idiotskim.“

Breaking: Alabama allows a suit from man AND fetus against abortion clinic where his girlfriend terminated her pregnancy. First under Alabama's new personhood law, asserting woman's rights third in line. Very scary case. https://t.co/xXCSyJN3AQ