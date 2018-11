Slovenski premijer Marjan Šarec izjavio je u ponedjeljak da se ne namjerava odazvati pozivu da idućeg mjeseca sudjeluje na konferenciji u Marakešu na kojoj bi trebala biti potvrđena tzv. Marakeška deklaracija. Dodao je da je riječ o neobvezujućem dokumentu.

Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, nazvan Marakeška deklaracija, neobvezujući je dokument, a tako na njega treba i gledati, kazao je u izjavi medijima slovenski premijer Marjan Šarec, dodavši da se oko tog dokumenta bez potrebe diže velika prašina te da ne namjerava ići u prosincu u Marakeš gdje bi trebao biti potvrđen.

"Mislim da se oko toga diže previše prašine, a i one države koje su do sada najavile da se povlače iz te deklaracije čine to prvenstveno iz unutarnjopolitičkih razloga", kazao je Šarec.

Dodao je da je vlada razmatranje Marakeške deklaracije prepustila na razmatranje ministarstvu vanjskih poslova koje sada vodi bivši premijer Miro Cerar. Cerarova vlada je u svibnju ove godine prihvatila zadnje službeno stajalište o problematici migracija.

Do sada je više europskih i drugih država najavilo da neće potvrditi Marakešku deklaraciju. Prošlog su tjedna to najavile Austrija i Mađarska, a rezerve glede dokumenta navodno imaju Poljska i Češka. (Hina)