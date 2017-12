Slovenska vlada pripremila je sve zakone potrebne za provedbu arbitražne presude u onom dijelu u kojemu to može učiniti bez suradnje s Hrvatskom s kojom se dijalog nastavlja, izjavila je u utorak državna tajnica u kabinetu premijera Mire Cerara, Lilijana Kozlovič, pojašnjavajući na terenu, u Lendavi i Razkrižju na sjeveroistoku zemlje, budući način razgraničenja na kopnu.

Zbog međunarodnog prava i važnosti određenja državne granice za stanovništvo premijer Miro Cerar pozvao je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se imenuje međudržavno povjerenstvo koje će odrediti granicu na kopnu i moguće korekcije na onim točkama gdje je granica neživotna i gdje je to moguće, kazala je Kozlovič. "Očekujemo da će se to doista i dogoditi", dodala je.



Prema njenim riječima, slovensko je stajalište da su mogući razgovori s hrvatskom stranom samo o provedbi implementacije pri konkretnom određivanju granice na terenu, uz uvažavanje stvarnih životnih okolnosti, a zakoni koje je vlada donijela glede provedbe arbitražne presude počet će važiti kad vlada donese odluku o kartografskom prikazu stanja i kad se to stanje uvrsti u katastar. (Hina)