Otpravnik poslova slovenskog veleposlanstva u Ukrajini Boštjan Lesjak doputovao je u nedjelju u Kijev i u ponedjeljak počinje s radom, objavila je slovenska vlada na Twitteru, nakon što se ambasada te zemlje preselila u Poljsku uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

"Grad je prazan, čuju se alarmi i detonacije u daljini, no život za one koji su ostali u prijestolnici se odvija normalno", kazao je nakon dolaska u ukrajinsku prijestolnicu Boštjan Lesjak, uz objavu fotografija otpravnika poslova u prostorijama ambasade.

Lesjak je potpukovnik slovenske vojske kojega je vlada premjestila u diplomatsku službu, te poslala u Kijev kao izraz moralne potpore ukrajinskoj vladi, nakon što se u ministarstvu vanjskih poslova nitko nije javio za tu misiju.

Premijer Janez Janša kazao je da će slovensko diplomatsko predstavništvo u Kijevu u vrijeme izvanredne situacije u Ukrajini djelovati "s punim ovlastima" i odbio optužbe oporbe da je riječ o riskantnom potezu i da je u Ukrajinu poslao "oružano-diplomatsku misiju" na svoju ruku i bez podloge u zaklonu.

Bježeći od Putina, Rusi se sele u Srbiju: ''Čim sam stigla ovamo, osjetila sam ogromno olakšanje. Sad sam zgrožena''

Zelenski se obratio ruskim novinarima: "Ukrajina je spremna razgovarati o statusu neutralnosti"

Lesjak je prema navodima medija već djelovao kao civilni član promatračke misije OESS-a u Ukrajini, u regiji Donbas, od 2015. do 2019. godine.

We are back. The Slovenian and European flags flutter again in front of the @SLOinUKR in #kyiv. When the team traveled to the 🇺🇦 capital yesterday, they saw many civilians returning to the city. @MFA_Ukraine @JosepBorrellF @Denys_Shmyhal @USEmbassyKyiv @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/GGLkfF5mkf