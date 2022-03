Novinarka Insidera Oksana Baulina poginula je u bombardiranju Kijeva nakon napada na trgovački centar u Podilu.

Oksana Baulina, novinarka Insidera, poginula je u bombardiranju Kijeva. Snimala je razaranje nakon što su ruske trupe granatirale područje Podolsk u glavnom gradu.

Uz Baulinu, poginula je još jedna civilna osoba. Dvije osobe koje su bile s Baulinom su ranjene i hospitalizirane.

BREAKING: Russian journalist and former anti-corruption campaigner Oksana Baulina killed by Russian rocket fire today in Kyiv while reporting for @the_ins_ru . https://t.co/9cp4fsDN5q