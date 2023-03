Slovačka šalje 13 borbenih aviona MiG-29 u Ukrajinu kako bi pomogli Kijevu u borbi protiv Rusije, objavio je premijer Eduard Heger.

Slovačka vlada odobrila je u petak slanje borbenih zrakoplova MiG-29 u Ukrajinu i time pojačala vojnu pomoć Kijevu u borbi protiv ruske invazije.

"Slovačka vlada upravo je odobrila slanje 13 MiG-29 Ukrajini! Obećanja se moraju održati i kad je Zelenski zatražio više oružja, uključujući borbene zrakoplove, rekao sam da ćemo dati sve od sebe. Drago mi je da i drugi rade isto. Vojna pomoć ključna je kako bi se osiguralo obrana Ukrajine i cijele Europe protiv Rusije", napisao je slovački premijer Eduard Heger na Twitteru.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia