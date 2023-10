Slabiji potres pogodio Bosnu i Hercegovinu: "Dobro je zatreslo, vrlo ružan osjećaj"

Slabiji potres pogodio je oko ponoći Bosnu i Hercegovinu.

Potres je bio magnitude 2.9 prema Richteru, javlja EMSC. Epicentar potresa bio je četiri kilometra od Prozora te 52 km od Zenice u Hercegovini i to na dubini od četiri kilometra.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 29 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/PbxPaSOkb4