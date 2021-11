Zbog nadolazeće oluje škole i groblja širom južne Italije zatvoreni su u sklopu mjera opreza koje su stupile na snagu u srijedu.

Gradonačelnik Napulja Gaetano Manfredi odlučio je zatvoriti većinu groblja i parkova zbog opasnosti od rušenja stabala i pada grana, navodi se u naredbi gradskih vlasti. Škole na popularnom turističkom otoku Ischia u Napuljskom zaljevu ostat će zatvorene u srijedu, objavio je gradonačelnik Enzo Ferrandino.

Civilna zaštita podigla je stupanj opasnosti od nepogode za južnu talijansku pokrajinu Kampaniju. Metereolozi očekuju oluje i obilne kiše. Vatrogasci na Sardiniji izašli su na teren na zapadnoj obali otoka 50 puta zbog oluja u posljednjih 12 sati. Regija Oristano na Sardiniji također je pogođena zbog poplava.

Vlasti upozoravaju i na moguću poplavu u Veneciji kasnije u srijedu. Očekuje se da će oko 60 posto pješačkih površina biti pod vodom. Očekuje se da će grad aktivirati svoj sustav zaštite od poplava od 18 sati.

It's #TimelapseTuesday, and today we're showcasing a #medicane (a rare hurricane-like storm over the Mediterranean Sea) that brought torrential rain and flooding to the region. This imagery was captured by Europe's #Meteosat8 🛰️ and spans from 10/28 - 11/1. pic.twitter.com/34iDLLHH8O