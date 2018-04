Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da će Sjeverna Koreja prekinuti svoj nuklearni program i zatvoriti svoje pogone za nuklearne testove, objavili se službena novinska agencija Sjeverne Koreje.

Odluka o zaustavljanju nuklearnog programa objavljena je nedugo nakon sastanka Radničke stranke Koreje, izvijestio je BBC.

"Od 21. travnja Sjeverna Koreja će zaustaviti nuklearne testove i lansiranje interkontinentalnih balističkih projektila", objavila je Korejska centralna novinska agencija.

Sjeverna Koreja dugo se opire međunarodnim sankcijama uzrokovanim svojim programom. U studenom je objavila da je uspješno testirala interkontinentalni balistički projektil sposoban doseći kopneno područje SAD-a.

Na vijest o zaustavljanju nuklearnog programa američki predsjednik Donald Trump reagirao je putem Twittera: "Sjeverna Koreja odlučila je prekinuti sa svim nuklearnim testovima i zatvoriti veliki pogon za testiranje. To je vrlo dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet – velik napredak! Radujem se našem summitu", napisao je na svojem profilu.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.