Sirijske snage srušile su projektile ispaljene na zračnu bazu Šajrat u pokrajini Homs i na još jednu bazu sjeveroistočno od glavnog grada Damaska, objavila je kasno u ponedjeljak državna televizija.

Televizija je objavila snimke projektila koji je pogođen u zraku iznad zračne baze, samo nekoliko dana nakon što su američke, britanske i francuske snage napale sirijske ciljeve u znak odmazde zbog navodnog kemijskog napada u Dumi.

Televizija ne navodi tko je mogao ispaliti rakete, a Pentagon je objavio da u toj zoni u naznačeno vrijeme nije bilo američke vojne aktivnosti.

"Nije bilo vojne aktivnosti SAD-a u tom području u to vrijeme", rekao je Eric Pahond, glasnogovornik Pentagona. "Nemamo nikakvih drugih pojedinosti za objaviti", dodao je.

Upitana o napadu raketama, izraelska vojna glasnogovornica rekla je: "Ne komentiramo takve slučajeve". (Hina)

