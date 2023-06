Sin pakistanskog biznismena bio prestravljen prije obilaska Titanica: "Imao je osjećaj da nešto nije u redu"

Azmeh Dawood, sestra pakistanskog biznismena Shahzade Dawooda i Sulemanova teta, rekla je da 19-godišnji student nije bio za zaron prema Titanicu. "Bio je prestrašen, ali je otišao na poklon za Dan očeva", kazala je.

"Suleman je imao osjećaj da nešto nije u redu i nije mu bilo ugodno što mora ići", rekla je.

"Ali to je bio poklon za Očev dan. Bilo je to iskustvo povezivanja i želio je avanturu života, baš kao i njegov otac. Njegov otac to je želio i to je bio Suleman - učinio bi sve za svakoga", dodala je Dawood.

Navodi da su drugi ljudi koji su poginuli u "katastrofalnoj imploziji" otišli na put "zbog vlastitih interesa" - za razliku od Sulemana.

"Bili su tamo iz svojih razloga. Suleman je bio tamo samo zbog iskustva povezivanja za Očev dan", objašnjava.

Zainteresiran za Titanic od malih nogu

Opisujući svojeg brata Shahzadu kao "dragocjenog anđela", Dawood kaže da je bio zainteresiran za Titanic od malih nogu.

"To mu je bila najveća želja, san, sve", rekla je. "Shahzada je ispunio svoj san na izvanredan način. Postao je dio legende o Titanicu. Mislim, u tom smislu ne može biti ništa bolje", kaže Dawood.

SkyNews piše kako teta i sestra dvojice poginulih putnika iz podmornice koja je zaronila prema olupini Titanica pomno prati svaki detalj i informaciju koju objavljuju mediji.

"U nevjerici sam. To je nestvarna situacija", navodi kroz jecaje. "Osjećam se kao da sam uhvaćena u jako lošem filmu s odbrojavanjem, ali ne znate do čega ide to odbrojavanje", navodi.

Poginuli svi u podmornici

U podmornici su bili kapetan i još četiri putnika, a američka obalna straža u četvrtak je objavila da su svi poginuli.

Poginuo je 58-godišnji britanski biznismen, avijatičar i svemirski turist Hamish Harding, pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov sin Suleman, francuski oceanograf Paul-Henry Nargeolet, stručnjak za Titanic, te Stockton Rush, osnivač OceanGatea.

Poginuli na podmornici Titan (Foto: Afp)

Titan, dug oko 6,5 metara, zaronio je u nedjelju i trebao je ponovno izroniti poslije sedam sati, no kontakt je izgubljen manje od dva sata nakon zarona. Imao je zalihu kisika za oko 96 sati.

Obitelji odaju počast poginulima

Obitelj britanskog milijardera Hamisha Hardinga, pustolova koji je poginuo u imploziji podmornice Titana s još četvero putnika, odala je počast svom "posvećenom ocu".

U priopćenju navode da je bio "strastveni istraživač, bez obzira na teren, koji je živio za svoju obitelj, svoj posao i za sljedeću avanturu".

Njegova smrt ostavila je prazninu u njihovim životima koja se nikada ne može popuniti, objavila je njegova obitelj i dodala da su ujedinjeni u tuzi s obiteljima ostalih žrtava.

"Teška srca i s velikom tugom žalimo zbog gubitka našeg potpredsjednika Shahzade Dawooda i njegova voljenog sina Sulemana Dawooda", navodi se u priopćenju Engro Corporationa, pakistanskog konglomerata.



Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly opisao je imploziju podmornice kao tragičnu vijest i rekao da britanska vlada podupire pogođene britanske obitelji.

Bijela kuća objavila je a su obitelji poginulih prošle kroz potresno iskušenje u proteklih nekoliko dana te da su u njihovim mislima i molitvama.