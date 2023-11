Sjever Europe priprema se za silovitu oluju Ciaran: Očekuju se vjetrovi brzine do 170 kilometara na sat

Trajektne usluge su otkazane i izdano je crveno upozorenje na vremenske uvjete za Kanalske otoke zbog oluje Ciaran koja hara južnom Engleskom. Kanalski otoci ili Anglo-normandijski otoci nalaze se u kanalu La Manche, zapadno od francuskog poluotoka Cotentin.

Prognostičari upozoravaju na jake vjetrove od 130 kilometara na sat do čak 170 kilometara na sat u sredini La Manchea. Obalne ceste mogle bi biti zatvorene, stanovnici su pozvani da "izbjegavaju aktivnosti na otvorenom".

Condor Ferries otkazao je svoje teretne i putničke linije između Kanalskih otoka i Ujedinjenog Kraljevstva u srijedu i četvrtak, dok je DFDS otkazao usluge između Newhavena u Istočnom Sussexu i Dieppea u Francuskoj.Brittany Ferries upozorio na moguće poremećaje na rutama preko La Manchea.

Met Office izdao je upozorenja za jugozapadnu i južnu obalu Engleske za četvrtak zbog približavanja oluje Ciaran. Upozorenja na vjetar i kišu bit će na snazi ​​od noći sa srijede na petak, a oluja bi trebala prijeći južnu Britaniju u četvrtak. Dijelove Sjeverne Irske već je poplavila jaka kiša, a ljudi su upozoreni da ne putuju.

Žuto vremensko upozorenje za kišu i vjetar također su na snazi ​​između srijede i petka u dijelovima Engleske, Škotske i Walesa.

Od 13 sati u srijedu izdana su 23 upozorenja na poplave, kao i 109 upozorenja na poplave diljem Engleske. Vlakovi i zrakoplovi mogli bi kasniti, a neke ceste i mostovi mogli bi biti zatvoreni, javlja Sky News. Zračna luka Jersey, glavno prometno čvorište do Kanalskih otoka, trebala bi biti zatvorena cijeli dan u četvrtak.

Nacionalna željeznica upozorava da bi na putovanja u Walesu i južnoj Engleskoj mogla utjecati "jaka kiša popraćena jakim vjetrovima" u srijedu i četvrtak, te diljem sjeveroistoka Engleske u četvrtak i petak.

Brojni visoki mostovi, uključujući Orwellov most u blizini Ipswicha i most Itchen u Southamptonu, također će biti zatvoreni od večeras zbog jakog vjetra.

Severe Weather Europe ranije je upozorio kako će snažna oluja Ciaran donijeti jake vjetrove, goleme količine kiše i sve veće poplave. Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Francuska, Belgija, Nizozemska i Luksemburg bit će u žarištu ovog tjedna i sljedećeg vikenda.

Neuobičajeni vremenski obrazac uspostavljen nad sjevernim Atlantikom i Europom tijekom posljednjih nekoliko tjedana nastavit će se pogoršavati početkom studenog.

Prva atlantska oluja Ciaran dolazi u četvrtak ovoga tjedna, s brzom ciklogenezom koja će se dogoditi prije nego što veliki udar sa silovitim vjetrovima uraganske snage i obilnim kišnim olujama udari u Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, La Manche, sjevernu Francusku i Benelux u četvrtak.

Francuska je takoer u visokom stupnju pripravnosti.

Ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin pozvao je naciju da ne napušta svoje domove u srijedu naveče i najavio da će 3.200 vatrogasaca i četiri helikoptera biti spremni za odgovore na incidente vezane za oluju.

Meteorološka uprava zemlje, Meteo France, za zapadne departmane objavila je narančasti meteoalarm za srijedu, a crveni za četvrtak, za Finistere, Cotes d'Armor i Manche, koji se nalaze na obali Atlantika.

💨⚠️During the early hours of Thursday, very strong northwesterly winds associated with #StormCiarán will develop and transfer eastwards through the day



Here's the latest 👇 pic.twitter.com/qGxw6FblwN