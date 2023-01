Njemačka je primila službeni poljski zahtjev za isporuku njemačkih tenkova Leopard 2 Ukrajini, a Reuters tvrdi, pozivajući se na svoje izvore, da će kancelar Olaf Scholz to i odobriti. Moguće isporuke borbenih tenkova od Washingtona Ukrajini bit će "još jedna očigledna provokacija" protiv Rusije, izjavio je Anatolij Antonov, ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama.

Tijek događaja možete pratiti ovdje:

8:25 Dok se svi bave njemačkim tenkovima Leopard, Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je nove informacije kojima je fokus na ruskim tenkovima.

"Rusija je radila na pripremi malog broja glavnih borbenih tenkova T-14 Armata za prvo operativno raspoređivanje u Ukrajini. Međutim, posljednjih mjeseci raspoređene ruske snage nisu htjele prihvatiti prvu tranšu T-14 koja im je dodijeljena jer su vozila bila u lošem stanju. Nije jasno koji su točno aspekti vozila potaknuli ovu reakciju, ali u posljednje tri godine ruski su dužnosnici javno opisali probleme s motorom T-14 i sustavima toplinskih senzora", napisali su.

